Policial 10-03-2020

Funcionarios de CONAF descubren tala ilegal de Bosque Nativo



Hasta los sectores precordilleranos de Vilches Alto, comuna de San Clemente, llegaron los profesionales del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de Conaf, quienes tras recibir diversas denuncias fiscalizaron dos predios donde, según denuncias, se habrían realizado talas ilegales de bosque nativo.

En este sentido, la profesional de Conaf y encargada de este departamento, Rosa Morales Herrera, sostuvo que Conaf está permanentemente fiscalizando este tipo de situaciones que son denunciadas de manera presencial en las diversas oficinas que esta institución tiene en la región del Maule.

Tal como señaló la encargada del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental, “en Chile contamos con dos normativas: Una que rige para plantaciones forestales; que corresponde al decreto ley 701 y otra, que rige para el bosque nativo y que es conocida como la ley 20.283”, dijo Rosa Morales.

Según denuncias efectuadas por vecinos del sector de Vilches Alto, una tala ilegal se habría producido al interior de terrenos que han sido parcelados para su comercialización y que pertenecen a la Constructora Independencia. En este escenario y acogiendo las denuncias, los fiscalizadores de Conaf viajaron hasta el sector antes señalado para verificar los hechos.

Una vez en el lugar, se pudo constatar la veracidad de la denuncia, ya que fueron encontrados varios ejemplares de Naranjillo (Citronella mucronata), que fueron deliberadamente cortados. “se trata de una especie que se encuentra en categoría de conservación y que por lo tanto es una especie protegida. Asimismo, pudimos observar que habían sido intervenidos algunos ejemplares de roble”, manifestó la fiscalizadora de Conaf, Rosa Morales.

En este sentido, se dijo que la multa para quienes corten especies que están en la categoría de conservación es de 5 UTM por individuo o ejemplar detectado. En tanto, para otras especies, la multa dependerá del valor económico que éstas tengan, es decir, de cuál es la cantidad eventualmente extraída.

Cabe recordar que, “para intervenir un bosque con estas características, se debe contar con un plan de manejo de bosque autorizado por CONAF y para ello los interesados deben acudir a las oficinas de Conaf más cercanas y consultar todos los antecedentes para su realización. Sólo así se podrán asegurar de no estar infringiendo la normativa forestal vigente y que no sean eventualmente multados”, así subrayo Rosa Morales, profesional fiscalizador de Conaf.

Por otra parte, Francisco Berrios Valenzuela, jefe de Área de Fiscalización Conaf de Constitución, dijo que “en el predio perteneciente a la Constructora Independencia, se encontró corta no autorizada de Naranjillo, especie que está en la categoría de conservación y que, por lo tanto, deberán ser cursadas las multas correspondientes a esta empresa que loteó unos terrenos en el sector de Vilches Alto”, dijo Francisco Berrios.

Según los fiscalizadores de Conaf, lo sucedido es muy extraño, ya que se supone que esta empresa cuenta con un asesor forestal que debió haber previsto esta lamentable situación que destruyó especies vegetales protegidas.