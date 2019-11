Política 14-11-2019

Fundación Sol pidió aumento del ingreso base de los trabajadores y no optar por la vía de bonos

Con la participación del economista de la Fundación Sol, Marcos Kremerman, la Comisión de Trabajo continuó con la discusión del proyecto del Ejecutivo que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, propuesta que ingresó a trámite a la Cámara de Diputados el pasado 7 de noviembre.

Marcos Kremerman, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales en Alma Mater Studiorum, Universitá de Bologna (Italia)/Universidad Central (Chile), fue claro en expresar que la mejor opción no sería avanzar en un sistema de bonificación sino que en consagrar un mejor mínimo para los salarios, que permita a los trabajadores una salida de la línea de la pobreza.

Alertó a los/as legisladores/as que acá se habla de remuneraciones y no de sueldo base, punto que importa a la hora de hacer los cálculos, dado que las remuneraciones consideran ítems como las gratificaciones y el pago de horas extras. Bajo dicha perspectiva, estimó que el universo de beneficiados se reduce, así como el efecto esperado.

En la oportunidad también intervino la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien recordó algunos de los objetivos de la propuesta legal, como es entregar un alivio a las familias más vulnerables del país, pero resguardando el empleo. Además, remarcó que la iniciativa debe ser entendida dentro otras propuestas en desarrollo que componen la llamada Agenda Social del Gobierno, que vino a dar respuesta a la actual crisis.

Por último, entre otras materias, resaltó que la medida no beneficiará al 10% más rico de los hogares y sostuvo que seis de cada diez beneficiarios potenciales, pertenece al 40 más vulnerable. Asimismo, afirmó que el efecto se sentirá principalmente en las pymes.