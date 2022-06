Social 24-06-2022

Fundada en 1967: Fundación Las Rosas cumple 55 años de servicio a las personas mayores más desvalidas





- La institución benéfica que alberga en la actualidad a 2.000 adultos mayores, sigue comprometida con avanzar en calidad y excelencia en los cuidados, buscando además reactivar su campaña de invierno, para continuar con su noble misión social.





Este viernes 24 de junio, Fundación Las Rosas cumple 55 años de existencia, tiempo en el cual han acogido y atendido integralmente a más de 30 mil adultos mayores desvalidos, para que vivan su vejez con la dignidad que se merecen.



“Estamos satisfechos por todo lo realizado en pro de las personas mayores que acogemos”, dice Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de la Fundación. “Paso a paso hemos ido avanzando en este camino, gracias al apoyo de toda la sociedad. Comenzamos en 1967 con un pequeño Hogar y acogiendo a 16 personas mayores en calle Colón, en la comuna de Independencia; hasta llegar al día de hoy, con 28 Hogares a lo largo del país y 2.000 personas mayores, convirtiéndonos en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) más grande del país. No podemos fallarle a los residentes y las familias que han confiado en nosotros”



La directora añade que “especialmente en este último tiempo, se ha tornado especialmente cuesta arriba la labor de cuidar de a los adultos mayores más vulnerables en distintas ciudades del país, ya que la Fundación se sostiene principalmente de donaciones, lo que implica doblar los esfuerzos para incentivar a las personas, especialmente en tiempos de pandemia y difícil situación económica, a ayudar en esta misión humanitaria. El objetivo es poder seguir operando los 28 Hogares a lo largo del país”, explica Tatiana Viveros.





CAMPAÑA DE INVIERNO



Durante estos días fríos, Fundación Las Rosas trabaja arduamente en la campaña “Para que este invierno no sea el más duro', cuyo objetivo es recaudar donaciones para abastecer de alimentación y calefacción a los residentes, y así poder enfrentar el invierno con los principales elementos de protección e insumos básicos que, como sabemos, han experimentado una fuerte alza de precios en las últimas semanas.



“Dentro de nuestro proceso de modernización, los nuevos hogares que hemos podido construir cuentan con calefacción central, lo que nos permite mantener temperaturas adecuadas al interior de los mismos, pero a un alto costo”, explica Max Donoso, Director de Gestión de Hogares de Fundación Las Rosas. Él agrega que el presupuesto para calefaccionar cada Hogar es de aproximadamente $500 mil pesos semanales, lo que representa la necesidad de apoyar esta tarea, para que todos los Hogares mantengan sus estándares de atención a los residentes.



“Calculamos que nuestros gastos se han elevado en un 20% aproximadamente, lo que resulta muy complejo para una institución como la nuestra, mendicante, que se sostiene con

donaciones y que ya ha sido duramente golpeada los dos últimos años”, agregó Max Donoso.



Por eso el llamado es a cuidarlos entre todos, contribuyendo con un granito de arena que se

sumará a muchos otros para lograr así que este invierno los residentes no tengan contratiempos de salud y sigan disfrutando de los cuidados. “A todas y todos los que quieran donar para esta campaña o convertirse en Amigos de la Fundación, las puertas están abiertas; para que se puedan involucrar y recibir una profunda satisfacción para ustedes y sus familias” afirma Max Donoso, Director de Gestión de Hogares de Fundación Las Rosas.



Quienes quieran apoyar la Campaña de Invierno de Fundación Las Rosas, pueden hacerlo a través del sitio web institucional: www.fundacionlasrosas.cl o en el número de contacto gratuito 800.720.111. ¡Los esperamos!