Policial 14-03-2017

General Director de Carabineros por ilegalidad de detenciones: "se cumplieron las órdenes"

Luego de que el Octavo Juzgado de Garantía dejara en libertad a los 17 ex funcionarios de Carabineros detenidos el fin de semana por considerar la aprehensión ilegal, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, evitó referirse al tema.

"Se cumplieron las órdenes que correspondían y confío plenamente en lo que están realizando los Carabineros", dijo.

En esa misma línea, la autoridad señaló que "yo no quisiera referirme al proceso judicial desde que comenzamos y dimos cuenta a la ciudadanía de los problemas que nos aquejaban".

"He sido muy respetuoso y solamente me he referido a las investigaciones administrativas, por consiguiente, al procedimiento en si no me voy a referir", recalcó.

Consultado por la baja que registró la institución tras conocerse el desfalco, Villalobos sostuvo que "es lógico que puede verse afectada, pero la confianza de la ciudadanía está dada por el cumplimiento de lo que hacen los carabineros en la calle, la entrega de lo que hacen día a día".

Al respecto, el ministro del Interior, Mario Fernández, deslizó una crítica a la Fiscalía por la situación. "Lo que sí es bueno que se sepa es que las órdenes de detención son evacuadas por el Ministerio Público a la policía, a Carabineros en ese caso", puntualizó.