Crónica 01-06-2017

Gobernación y Superintendencia de Educación Maule firman convenio de cooperación

En el marco del Plan Regional de Promoción y Resguardo de Derechos de la Superintendencia de Educación Maule y bajo el slogan “Superintendencia Más Cerca”, además del interés de la gobernación de generar espacios para la comunidad, el Director Regional del organismo normativo, Marcelo Torres y el gobernador de la provincia de Linares, Pedro Fernández, firmaron un convenio de cooperación que tendrá entre sus beneficios, la atención presencial de la SIE cada 15 días.

El Gobernador de la provincia de Linares manifestó que “este tipo de instancias no sólo permiten que los servicios públicos se acerquen a la comunidad sino también es una oportunidad para que todos los integrantes de la comunidad educativa actuemos como fiscalizadores y aportemos para que mejore la Educación”.

El Director Regional de la Superintendencia de Educación, en tanto, precisó que la estrategia “Superintendencia Más cerca”, además de la atención de público presencial, incluye la participación en Gobiernos en Terreno de la provincia y la generación de encuentros con Centros de Padres y Apoderados, educadoras de Educación Parvularia y equipos directivos del territorio.

Torres agregó que “si la demanda o interés de la comunidad es alta, la frecuencia y presencia de la Superintendencia aumentará, no obstante cualquier consulta en los días que no esté presencialmente la institución, puede resolverse a través de www.supereduc.cl o dirigirse a la unidad Ayuda Mineduc en la dirección provincial de Educación”.

Finalmente, la autoridad regional informó que el convenio tiene por objeto generar condiciones de una Superintendencia más cerca, con la finalidad de otorgar facilidades a los Padres y Apoderados, Docentes, Equipos Directivos y Estudiantes, puedan acercarse y realizar sus consultas e ingresar denuncias, como también la oportunidad de recibir orientaciones y asistencia técnica, en el marco del Resguardo del Derecho a la Educación, considerando en ello, el cumplimiento de la normativa educacional