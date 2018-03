Política 10-03-2018

Gobernador Pedro Fernández: “me voy satisfecho de la tarea realizada”

En medio del ambiente de cambio de mando de este domingo, Pedro Fernández tomó un momento para realizar su balance de gestión, puesto que le correspondió asumir por prácticamente un año, la Gobernación de Linares bajo la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

El también ex Alcalde de San Javier, precisó que “en este periodo, impulsamos avances en pavimentación de caminos, agua potable rural, gestión con pequeños agricultores, continuidad del convenio para la Casa de Acogida de Víctimas de Violencia Intrafamiliar, terminamos con cifras de desempleo a la baja, gestionamos la coordinación para el combate de incendios forestales y la reconstrucción de viviendas. Agradezco también el apoyo de los funcionarios y colaboradores del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”.

Consultado sobre temas pendientes o “al debe”, reconoció que “probablemente, el que las cámaras de televigilancia no operaran como correspondía fue un punto negativo, ahora quedaron insertas en un proyecto mayor que queda a cargo del Municipio de Linares. El Edificio de la PDI, definitivamente, es otro tema que no resultó como esperábamos, básicamente, por complicaciones burocráticas y las exigencias de Contraloría. Nos criticarán que el Hospital nuevo para Linares se retrasó, pero quedó un proceso en marcha que tiene empresa licitada y se deberán iniciar diseño y faenas.”

Finalmente, Pedro Fernández sentenció que “definitivamente, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, será recordado por la Gratuidad en la Educación y las reformas impulsadas en materia laboral y tributaria, como un proceso transformador”.