Crónica 14-02-2017

Gobernador (S) por incendios forestales: “El proceso de reconstrucción ya está en marcha”

La emergencia nos deja grandes lecciones, nos está recordando que este es un país que vive en permanente alerta por diferentes eventos donde la naturaleza nos pone a prueba y debemos aprender a vivir, convivir y enfrentarlos.

Las palabras del Gobernador (S) de la provincia de Linares llegan a poco más de 20 días en que se decretara la emergencia por los incendios forestales que asolaron a vastas zonas de la comuna de San Javier y tuviera también episodios en la comuna de Linares.



La batalla de Nirivilo:

Para la máxima autoridad actual de la provincia de Linares, Marco Villagra, “los incendios fueron días fuertes y de una experiencia de vida que difícilmente se olvidará; hay que estar ahí para poder contarlo. Cuando el Comandante de Bomberos de San Javier me planteó su decisión de quedarse para defender Nirivilo, y teníamos el fuego a metros del pueblos, fue un momento fuerte, ya que, por una parte, no podíamos dejar a la gente sola, y por otro lado, menos a los bomberos que habían tomado esa determinación. Esa madrugada estuvimos rodeados por el fuego, y horas antes, a una decena por lo menos de carros de distintos cuerpos de bomberos combatiendo las llamas que amenazaban con llevarse parte de la historia de Chile que está en Nirivilo. Por eso digo, hay que estar ahí para poder contarlo. Fueron claves nuestros bomberos en este combate, fueron clave los bomberos de Linares para atacar la parte baja de Nirivilo sur y tantas otras compañías que se abastecían de agua de una piscinas que estaban afuera del colegio. Y llegó un momento incluso en que teníamos carros, pero nos quedamos sin agua, porque el incendio cortó el camino en la zona de La Pitigua, antes de llegar a Nirivilo: por eso digo que ahí, en esos momentos; hay que saber respirar y tomar decisiones. Siempre se quiso salvar todas las casas, pero el fuego era de tal violencia que la prioridad también fue proteger la vida de las personas y por eso se instruyó la evacuación preventiva. Incluso hubo lapsos en que el fuegos e combatió a obscuras, porque nos quedamos sin suministro eléctrico”.



Mirar al futuro:

“Afortunadamente la emergencia ya está controlada y debemos enfrentar ahora como Gobierno el gran desafío de la reconstrucción en todos los aspectos; y cuando hablo de reconstrucción no me refiero sólo a lo físico, sino también a la parte psicológica y la vida de cada uno de los afectados; de quienes perdieron una casa, sus siembras, ganado, bosques, material de trabajo; y muy especialmente de los efectos que estos hechos están provocando en la destrucción de las historias de vida, de los vecinos que estudiaron en la escuela Ranchillo y hoy está destruida, de los hogares arrasados por el fuego que de seguro tanto costó levantar, cobijando el día a día de las vidas de todos los que los alimentaban”, comenta el gobernador (S).



En terreno:

Por estos días, el Gobernador Villagra, señala que los gestores territoriales de la Gobernación de Linares, han consolidado información vital para obtener un catastro detallado sobre los reales efectos que dejaron los incendios forestales, tanto en San Javier como en Linares. “De ahí que ahora se coordinen las tareas con los diferentes Servicios Públicos a para saber específicamente el tipo de ayuda que se está y va a seguir entregando. Ya INDAP ha comenzado la distribución de algunos bonos, así como de forraje; Educación e Interior coordinaron la entrega de la Gift cards para estudiantes y fomento productivos analiza los aportes para materia de emprendimiento y empresarios afectados por los incendios forestales. Tanto o más importante que ello, es la labor de Vivienda que recopila antecedentes para que la gente pueda pronto tener una solución habitacional. Estamos todos y con todo en terreno. Siempre uno quiere que la ayuda sea más rápida y eso lo entendemos perfectamente, pero las cosas hay que hacerlas responsabilidad para poder ser efectivos en la ayuda”.

“Sólo quisiera decir que este es un nuevo gran desafío para el Gobierno, que esperamos vaya cumpliendo a cabalidad sus etapas y el proceso de reconstrucción que ya está en marcha. El trabajo conjunto de las autoridades y Consejeros Regionales, apoyados por una coordinación directa con los municipios será vital en todo este proceso,” Dijo el gobernador (S) de Linares.