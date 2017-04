Crónica 15-04-2017

Gobierno abrirá Fondo de Acceso a la Energía para organizaciones sociales

El Ministerio de Energía, a través de su División de Acceso y Equidad Energética, dio a conocer la cuarta versión del concurso Fondo de Acceso a la Energía (FAE) 2017.



El seremi de Energía, Vicente Marinkovic destacó que este fondo apoya el desarrollo socio-económico en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, a través de la implementación soluciones energéticas a pequeña escala, que utilicen fuentes de energías renovables, con el fin de facilitar el acceso o mejorar el suministro a la energía de forma sustentable.

En esta versión del FAE 2017 se considera solo la línea proyectos y estará abierto entre fines de abril hasta mayo de 2017 y la adjudicación del concurso será en agosto de 2017. La organización podrá adjudicarse hasta un tope máximo de 35 millones de pesos en su proyecto.



DETALLES

El profesional de la Seremi de Energía, José Antonio Maturana quien está realizando reuniones informativas en la región, explicó que “las primeras versiones del fondo consideraban 3 líneas de financiamiento, energización, capacitaciones e Investigación y Desarrollo, esta última orientada a universidades y centros de investigación. El 2016 no estuvo la línea de I+D ya que se realizó el concurso Impacta Energía, y este año tenemos grandes cambios respecto a las versiones anteriores, por ejemplo: solo estará la línea de energización, y dentro de ella, se financiaran 3 tipos de soluciones, Paneles fotovoltaicos, Luminarias Autónomas y Colectores solares para agua caliente sanitaria (ACS) y junto a lo anterior, este año se llegara hasta el 100% de financiamiento”.



El profesional agregó que “otro aspecto a destacar es que no pediremos a los postulantes que diseñen su solución, sino que será aporte del ministerio el diseño de la misma, facilitando el proceso de postulación, y por último es que la evaluación se realizara en base a criterios sociales, habiendo despejado la variable técnica, el foco se encontrara en beneficiar a aquellas organizaciones que agrupen a comunidades aisladas y/o rurales y vulnerables”.



JUNTAS DE VECINOS

Las organizaciones solo pueden postular a las siguientes soluciones energéticas: Postes de alumbrado público a través de energía fotovoltaica, Energización de centros comunitarios a través de energía fotovoltaica y sistemas solares térmicos, para el calentamiento de agua.



Asimismo pueden postular municipalidades, organizaciones comunitarias territoriales como Juntas de vecinos y Organizaciones comunitarias funcionales: clubes deportivos, clubes de adultos mayores, comités de vivienda y agua, centro de padres y/o apoderados y asociaciones comunitarias para actividades productivas y económicas (asociación de caletas pesqueras, asociaciones de campesinos, organizaciones de mujeres, entre otros)



COLBUN

Un proyecto desarrollado el 2016 fue el de Agua Caliente Sanitaria en la escuela Básica de Colbún por un monto de 10 millones 841 mil pesos. Aquel 2016 en la región del Maule se aprobaron 5 proyectos por aproximadamente 89 millones de pesos.



REUNIONES

Para dar a conocer los aspectos de este FAE se han programado reuniones informativas para el martes 18 de abril a las 12:00 horas en la Gobernación de Cauquenes, el 20 de abril en la gobernación de Curicó a las 15:00 horas y en la Gobernación de Talca el 25 de abril a las 15:00 horas.



FINANCIAMIENTO

La presente convocatoria cuenta con fondos por un total de $800.000.000 de pesos a nivel nacional. En esta versión las organizaciones no postulan un monto por solución, la Subsecretaria de Energía definirá el monto de acuerdo a los antecedentes que ingresaran en la ficha de postulación.