Nacional 11-09-2019

Gobierno no descarta recurrir al TC ante lista de 17 proyectos con indicaciones "inadmisibles"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró este lunes que el Ejecutivo no descarta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) ante la lista de 17 proyectos de ley que a juicio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia han avanzado con indicaciones "inadmisibles". Al respecto, la vocera de La Moneda sostuvo que "nosotros a través del ministro Blumel se lo hemos representado a ambos presidentes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado (…) Es algo que se está estudiando, que no se descarta y es propio de las facultades del Poder Ejecutivo".

Asimismo, Pérez destacó que "es importante que en un país democrático y republicano como el nuestro se respeten las facultades que por Constitución y también por leyes tienen cada uno de los poderes del Estado. En nuestro país existe separación de los poderes y cada uno tiene el mandato de cumplir con lo que la Constitución determine". "Nosotros creemos que efectivamente existen proyectos de ley importantes, sobre todo aquellos que irrogan gasto fiscal y que no son propios de la tramitación que deben darle como mociones parlamentarias, sino que son propios de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo", añadió. Además, la secretaria de Estado manifestó la necesidad de respetar las urgencias legislativas. "Es importante que podamos respetar las tramitaciones de los proyectos no solamente dándole la cabida efectiva a los que están con suma urgencia, porque no es casualidad que lo estén, dicen relación con las prioridades de las familias". "También poder respetar las facultades que como órganos colegisladores tenemos tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Cuando no se respetan, por cierto el Presidente tiene la facultad para poder llevar adelante y tomar la decisión que en rigor la Constitución y las leyes le permiten", enfatizó.