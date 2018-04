Política 07-04-2018

Gobierno presentó ante comisión agenda para la reforma al sistema de pensiones

Mejorar las pensiones en forma gradual, de manera significativa y sustentable; asegurar que ningún adulto mayor quede bajo la línea de la pobreza y aumentar la competencia de las AFP son algunos de los objetivos planteados por el Ejecutivo en torno a la anunciada reforma al sistema de pensiones.

Ante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, expusieron un diagnóstico del sistema, así como los objetivos y propuestas que se han fijado como Gobierno para enfrentar los actuales desafíos, mismos que fueron criticados por la oposición, que anhelaba un cambio más drástico, tal como explicó el presidente del grupo parlamentario, diputado Jaime Naranjo (PS).

"Yo creo que, efectivamente, son acciones mas bien de forma que de fondo y yo tengo la impresión que aquello no va a dejar contento a la ciudadanía, porque la pregunta que se hace la gente es, yo que hoy día soy jubilado, qué va a pasar con mi pensión. ¿Voy a mejorar mi pensión o no voy a mejorar mi pensión? Y yo tengo la impresión que eso no está resuelto bien por el Gobierno. No está resuelto. Ellos están pensando en los futuros que van a jubilarse, está bien, me parece bien pensar en los que vienen, pero la respuesta es para los de hoy y aquí", remarcó.