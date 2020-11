“Hay que enseñar a leer con ciertas claves, que orienten no solo a la comprensión de un texto”

Opinión 13-11-2020

La docente e investigadora argentina Elena Valente dictará la charla inaugural de la Universidad Católica del Maule como subsede de la Cátedra de la Unesco para la lectura y escritura.

La reconocida académica argentina Elena Valente, profesora e investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires, será la encargada de exponer durante el IV Simposio Internacional “Leer y escribir en la red, desafíos y oportunidades en tiempos de enseñanza y aprendizaje en línea y a distancia” de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura. Se trata del primer evento organizado por Universidad Católica del Maule, en el marco de su nombramiento como subsede de la Cátedra de la Unesco.

La docente e investigadora conversará sobre la importancia que tiene para la formación académica, que las universidades se acrediten como subsedes de esta Cátedra, a fin de fomentar la lectura y la escritura. También abordará la necesidad que existe actualmente de mejorar la articulación entre escuelas y universidad.

Sobre lo que será su presentación de este viernes, dijo que “Primero me interesa compartir con el auditorio inquietudes y reflexiones sobre cuáles son las prácticas pedagógicas que deberíamos mantener bajo este nuevo contexto de enseñanza. Este es un momento muy interesante para repensar las estrategias y propuestas, para secuenciar y jerarquizar determinadas actividades con los grupos con los que trabajamos. Siempre y cuando se trate de la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura con las que los estudiantes en sus distintos niveles de formación tengan que familiarizarse”.

Articulación entre escuelas y universidades

Uno de los aspectos centrales, y que a juicio de expertos es necesario mejorar, es la adecuada articulación entre escuelas y universidades, para promover un mayor desarrollo lector. Según explicó la docente e investigadora argentina, es necesario fomentar esta articulación entre los distintos niveles de formación. “Este es un tema de preocupación recurrente, creo que en primer lugar hay que definir los objetivos de enseñanza. Cada nivel de formación trabaja con géneros discursivos particulares, que son propios de su ámbito, por lo que hay que abordar fuertemente esos géneros, generar instancias que permitan tener una aproximación crítica, una aproximación analítica a la lectura y a la producción de textos”, comentó.

Otro de los puntos que la académica considera necesario recalcar durante su presentación es la formación de profesionales críticos. “Es importante mostrar cómo están construidos los textos, qué características tienen. Es decir, hay que enseñar a leer con ciertas claves, que orienten no solo a la comprensión de un texto, al contenido semántico de un texto, sino que también orienten a ver cómo se construye ese texto, por qué se le construye de un modo y no de otro, qué relación tiene con el contexto en el que se lo produce”, acotó.

“Hay que orientar el trabajo a la reflexión sobre los distintos géneros, hay que lograr progresivamente que el estudiante comprenda que el ingresar en un nivel de formación diferente implica conocer cómo se lee y cómo se describe en ese ámbito. Creo que hay que hacer actividades que tiendan justamente a la construcción de un lector crítico, pero también de un productor de textos que pueda distanciarse de lo que escribe, que pueda tomar decisiones respecto de lo que escribe y eso se enseña”, continuó explicando.

Y agregó que “Hablo de la necesidad de formar no solamente lectores críticos, sino también productores conscientes de las decisiones que tienen que tomar en relación con él. Yo creo que es fundamental mantener en el nivel superior de estudios que permitan reflexionar sobre las prácticas de lectura y escritura que le son propias. Es importante que ese estudiante también se coloque en el rol de quien tiene que escribir, de quien tiene que producir”.

Cabe destacar que este IV Simposio Internacional contará con la presentación de más de 100 trabajos, los que serán presentados en distintas mesas, que abordarán áreas como ‘La lectura y escritura en las disciplinas y profesiones’, ‘Estrategias didácticas y evaluación de la lectura en contexto escolar y universitario’, así como también, ‘Estrategias didácticas y evaluación de la lectura en contexto escolar y universitario’ y ‘Desafío de la articulación entre escuela y universidad’.