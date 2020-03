Social 04-03-2020

Historia de perrita extraviada tuvo un final feliz



Cuando el verano año 2020 se empieza a despedir con sus altas temperaturas que hacía varios años no se registraban en nuestra zona, una pequeña perrita cuya raza es “Yorkshire” originaria de Inglaterra, protagonizó una bella historia de amor con una familia que vacacionaba en el sector del camino a San Juan, a 9 kilómetros de Linares.

Allí, el día sábado recién pasado, cuando la familia levantaba sus carpas y embalaba sus enseres con los cuales habían disfrutado de su estadía en la zona durante casi 20 días, para devolverse a Santiago, se percataron que le faltaba su pequeña mascota, que obedece al nombre de Sofi, que sólo tiene 3 años, que pesa un kilo 500 gramos y solamente estaba su pareja, otro hermoso perrito un poco más grande , el cual obedece al nombre de Gaspar.

Por lógica, el problema no era menor, ya que según los propietarios de los perritos, David Labrín Cerda y Nancy Vargas González, adoran a sus mascotas con las cuales conviven todos los días y son considerados como integrantes de su familia. Tienen una alimentación especial y los cuidan como si fueran unos bebés, cuya data de existencia establece que pueden llegar a vivir entre 10 a 12 años.

Desesperada por lo que había sucedido, la familia afectada empezó a recorrer varios predios en el sector donde se extravió la perrita y se dirigieron a Linares, para colocar avisos en las radios. Sin embargo, esto último tampoco era fácil, ya que varias emisoras tenían sus programas grabados, algo que es muy común durante los fines de semana, especialmente en la época estival. Finalmente, llegaron a Radio María F.M, donde contaron su drama y solicitaron colocar varios avisos ofreciendo una recompensa, siendo atendidos por Patricio Parada, quien es hijo del extinto periodista y hombre de radio, Luis Aurelio Parada, el que se sintió impactado por los momentos que vivía la pareja, poniéndose a disposición desinteresadamente y por su programación se empezó a contar el problema, el que afortunadamente tuvo un final feliz, ya que también a través de las redes sociales se daba a conocer la noticia del desaparecimiento de la perrita Sofi.

Volvieron al terreno donde estaban terminando sus vacaciones y al preguntarle a una vecina si había visto algo al respecto, les contó que un automóvil de color rojo se había detenido bruscamente en el camino a San Juan . Se bajó una menor, con un vestido floreado que recogió algo e introdujo al interior del vehículo, no se percató que se trataba de la perrita Sofi, porque ni siquiera la conocía. Esto fue clave para que a través de una plataforma del internet, la noticia llegara a muchas partes, hasta que sonó el celular de Nancy Vargas, quien recibió la feliz noticia de parte del conductor del vehículo, quien vivía en la circunvalación del camino que da al lago Machicura , a escasos kilómetros del centro del pueblo de Colbún. Esto ocurrió a las 18 horas, aproximadamente, dirigiéndose de inmediato los interesados a recuperar su mascota , la que fue recibida por al resto de la familia con mucha alegría. Siete horas estuvieron buscando a la perrita sus dueños, incluso, aplazaron para el día domingo el retorno a la capital, todos felices . Tanto Labrín como Vargas expresaron eternos agradecimientos a la emisora Radio María F.M y a una sobrina de nombre Jocelyn, quien divulgó la noticia a través del internet.

Quedó muy en claro que ambos medios fueron claves para recuperar a la hermosa mascota, quien pese a ser tan chiquitita produjo una anécdota hermosa y de amor , que quedará grabado en los corazones de quienes vivieron momentos de incertidumbre y sienten respeto por la naturaleza y el mundo animal. Además, la perrita está inscrita y tiene un chip en su cuerpo, por lo que tarde o temprano iba a ser ubicada.



Foto 1 Esta es la perrita Sofi, que fue autora de una hermosa anécdota veraniega.

Foto 2 La perrita rodeada por el cariño de la familia que estaba viviendo un drama por el extravío de su mascota.



(Walter Pérez León)