Cultura 27-03-2018

Historiador Jaime González Colville dictó conferencia a profesores sobre la “Toma de Linares”

Capacitación busca que el trasfondo de la denominada “Toma de Linares” por Bernardo O’Higgins sea incluido en los planes de estudio de los establecimientos municipales.



En el proceso del rescate de la identidad como ciudad, la Corporación Municipal de Linares llevó a cabo una Charla Magistral en el Teatro Municipal, sobre los hechos ocurrido el 6 de Abril de 1813, para todos asistentes de la educación, profesores y directores de establecimientos educacionales municipales. La actividad estuvo a cargo de Jaime González Colville, miembro de la Academia Chilena de la Historia. En la oportunidad hizo un viaje a las profundidades de la historia chilena para explicar la importancia de "La Toma de Linares" en el proceso de Independencia del país.

En tanto, el Alcalde Mario Meza destacó que este conocimiento será transmitido a los alumnos con el fin de que aprendan por qué un 6 de abril de 1813, "La Patria comenzó en Linares. “Más de 700 personas con la finalidad de comenzar a divulgar en profundidad, con material didáctico, documental y audiovisual, lo que significó para la Independencia de Chile el 6 de abril de 1813 acá en nuestra ciudad”, afirmó.

Por su parte, el expositor e historiador, Jaime González Colville manifestó que “decir que “La patria comienza en Linares” no es un cliché, no es un invento, es un hecho que está comprobado documentalmente y con los decretos del caso. La toma de conciencia de los patriotas surgió luego de que O’Higgins se tomara Linares, hiciera prisioneros a los realistas, dando cuenta que el ejército del Rey no era invencible; es decir, fue toda una toma de conciencia independista que nació aquí, por lo tanto si la patria no comenzó en Linares, entonces ¿dónde?”.

Estos temas no están en los incluidos en planes de estudio dictados por el Ministerio, por lo que el municipio y el alcalde plantean la inquietud de investigar en la historia local, para que este conocimiento sea transmitido a los miles de alumnos de la comuna.