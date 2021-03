Social 16-03-2021

Hogares vulnerables mejoran notoriamente su calidad de vida tras recibir apoyo y acompañamiento del FOSIS

Un radical mejoramiento en su calidad de vida están teniendo cientos de familias básicamente rurales y vulnerables de todo el Maule, gracias al apoyo del Gobierno a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, organismo que mediante su Programa “Acción del Fortalecimiento de la Vida en Familia” centra su foco en las relaciones entre las familias de una comunidad que habitan un barrio o localidad determinada, abordando y trabajando en conjunto temas como la convivencia, resolución de conflictos, actuar ante emergencias y desastres, ahorro, entre otras materias.

El programa incluye además formación y acompañamiento comunitario, y financiamiento de iniciativas familiares como el de Juana Cerda, de San Clemente, quien antes lavaba su ropa a mano y ahora adquirió una lavadora gracias al FOSIS. Lo propio ocurre con Juana Zurita, quien pudo mejorar las condiciones de habitabilidad gracias a esta iniciativa:

“Me ayudaron a comprar cerámica, me hacía mucha falta y no me alcanzaba para comprarla. Respecto de los talleres, me han servido mucho para mejorar mi autoestima”, asegura.



ENSERES

Tal como estos testimonios suman muchas más realidades de bienestar que, gracias al apoyo del Gobierno en plena pandemia, han podido recibir juegos de loza y ollas, galones de pintura, living, mejoramientos de baño, puertas, zinc, aislantes, sillas, cojines, colchones, muebles de cocina, comedores, materiales de construcción, hervidores y closet, entre otros elementos.

“Se trata de un programa hermoso ya que llegamos directamente al corazón de cada familia y todos sus integrantes. Así somos capaces de mejorar su convivencia, sacar lo mejor de cada uno y apoyarlos en la compra de ciertos artículos que por sí solos jamás podrían obtener y que sin duda les cambian la vida. Cuando conversamos con ellos, con las familias, comprobamos que tienen una alta valoración, muy positiva del proyecto, además de sentirse acompañadas y activas en época de pandemia”, indica el Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz.

A juicio del Seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, “todas las familias han tenido y mostrado una gran participación y aceptación por lo entregado. Junto a Alejandro (Muñoz) hemos recorrido y supervisado la mayoría de estos proyectos y de verdad que su impacto es tremendamente positivo ya que al estar en terreno y dialogar con sus usuarios, nos damos cuenta que efectivamente cambiamos y mejoramos ostensiblemente su calidad de vida”.