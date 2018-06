Opinión 24-06-2018

Identidad de género

Es la dimensión psicológica del “Género” tema que tratamos la semana pasada. Entendiendo esto, como la determinación del individuo en relación a qué Género, se siente pertenecer, con independencia de donde quedaría encasillado, o sea, como Hombre o Mujer, de acuerdo por consiguiente a las partes biológicas del sexo de nacimiento.

De acuerdo entonces a su sexo de nacimiento, ese individuo desempeñará los “ roles” de conductas sociales, comentado in extenso en la crónica pasada, roles, a los cuales el individuo puede < renegar> en todos o solo en parte, según los casos ( ver: http://www,oas.org/es/isla docs/cp-cajp-inf-166 Comisión interamericana de derechos humanos.

Por ej. a.- El individuo nace con todas las características genético- anatómicas-fisiológicas, que lo caracterizan como del sexo Masculino, por ende se espera de él que se oriente sexualmente hacia los individuos del sexo opuesto: Femenino, e incluso puede que normalmente satisfaga dos o algunos de los “roles” del Género Masculino ( ya antes mencionados, pero no obstante todas esas circunstancias, el individuo, a contar de cierto momento de su vida, se siente en parte o por completo, potencialmente perteneciente al Género Mujer ( y no varón como debíera ser).

¿ Será este el caso de la actriz del film “ Una mujer fantástica”? Esta, amigo lector es una de las inquietudes planteadas en nuestro país y que como todos sabemos pronto entrará en discusión en el Congreso, para que permitan a los individuos someterse a intervenciones quirúrgicas si lo desean y si cuentan con la edad que la ley permita.

Esto permitiría independizar la condición del Sexo de nacimiento del individuo y será una opción para el individuo, conforme evolucione la sociedad a que pertenece, pueda hacer lo que estime conveniente con su vida sexual- emocional- afectiva y relacional, tanto en lo íntimo como en lo sociedad de forma que mientras para la definición biológica del sexo, las opiniones son binarias ( o sea que tienen dos elementos). como pretender niveles y no evolución para la noción de Género. En cambio, las opciones son mucho más amplias, basado en el entendido que, a diferencia del sexo de nacimiento, el Género si podría ( legítimamente) estar sujeto a “evolución” a ser educado, ser cambiado, ser alterado, ser transpuesto e incluso, ser manipulado. Y por otra parte, la identidad de Género ( ver art. anterior) también se entrelaza directamente con el concepto mismo de Género.

Porque se erige como la materialización concreta de una opción de rebeldía, contra el sometimiento a los Roles de Género que, si Ud. recuerda, están configurados por todo el conjunto de hábitos y comportamientos que se consideran correspondientes y separados a cada uno de los Géneros: Varón o Hembra o Transgéneros, en un tiempo, lugar y sociedad dadas. Recordemos que la característica principal del Varón es la agresividad y el de la Mujer, la sensibilidad, delicadeza.El varón viste traje y corbata y la mujer taco alto, aros ,maquillaje ,etc.

Por último, señala el autor del trabajo consultado ( Santiago) que los conceptos de Género- rol- o expresión de género- identidad solo serían una entelequia ( lo ideal, inalcanzable: estudiar a Aristóteles) si éstos, no fueran acompañados de diversas medidas concretas que las refuercen, dentro de la sociedad, tanto en el plano educacional, de las costumbres, como en los Principios y Normas jurídicas, dirigidas todas ellas a una premisa esencial, para la vigencia de ellas, cual es la declaración y salvaguarda de la Igualdad y Equidad de Género ( tema que analizaremos en la próx. crónica) y que es la lucha que están dando los universitarios chilenos.

Palabras finales de esta crónica: Desde que empezamos a leer este trabajo, presentado en Santiago en un grupo de estudios filosóficos, nos dimos cuenta que el tema en si, es de difícil comprensión, por lo tanto si no es asimilado, cuesta relatarlo y dar una opinión .Así es cuando nos referimos a Daniela Vega ( Película Una mujer fantástica) de quien se dice que es “ Transexual” recordemos que un individuo es Masculino o Femenino, pero, no se descarta la posibilidad de una tercera categoría denominada “ intersexualidad” o “ Hermafrodismo” ( este último poseería los dos órganos sexuales H y M ¿ Qué puede hacerse al respecto? Quirúrgicamente extirpar uno de ellos ( ¿Así lo hizo esta actriz? Era Varón y quedó como Mujer? Para mí es una incógnita .Los peritos pueden opinar al respecto y no los profanos ,como lo hizo cierto religioso en Stgo:

Ahora si ella es “ Transgénero” estaría desempeñando el rol de género que más le gusta, independiente de la condición de sexo que posea de nacimiento.

También debo reiterar que el sexo como condición biológica nos condiciona; el Género, como concepto cultural lo viene a liberalizar ( aunque a algunos los viene a desnaturalizar, a complejizar)

Sea como sea Daniela, debe ser “ respetada”, “ comprendida” pensando solo en que ella ,igual que Ud. y yo somos personas………..





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista