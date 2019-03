Política 09-03-2019

Iguales exige al gobierno que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans sean incluidas en las políticas públicas

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Fundación Iguales ha decidido hacerse parte de la convocatoria, para demandar el fin de la violencia contra las mujeres y que el Estado incluya a lesbianas, bisexuales y trans (LBT) dentro de sus políticas públicas.

Así mismo, Iguales hace un llamado de atención a las autoridades sobre la urgencia de que la Ley de Filiación incluya -por ejemplo, a través del proyecto de derechos filiativos- a las parejas de madres lesbianas, quienes hoy, junto con sus hijos e hijas, se encuentran desprotegidas y privadas de derechos por no ser reconocidas ambas, como madres.

La directora de educación de Iguales, Isabel Amor, explicó que "éste va a ser un año crucial para el avance en derechos de la diversidad sexual y de género, por eso nos movilizamos: porque las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no podemos quedar fuera, de lo contrario nuestras demandas van a seguir relegadas. Este es nuestro momento y nos corresponde ser parte activa, visible, de las movilizaciones".

En esta línea es que la fundación también reclama una educación con perspectiva de Derechos Humanos que incluya educación sexual para adolescentes Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) y que se haya justicia para Carolina Torres, quien fue atacada brutalmente el pasado 14 de febrero, cuando iba paseando con su polola de la mano y para Nicole Saavedra, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 25 de junio de 2016, con signos evidentes de tortura. En casos aún no hay culpables detenidos.