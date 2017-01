Crónica 11-01-2017

Impulsan campaña “Casa Segura” durante el verano

Encargar la casa al cuidado de un vecino o familiar y no avisar por las redes sociales de sus viajes, son algunas de las recomendaciones para evitar ser víctimas de robo.

Entre las medidas preventivas está el mantener la casa iluminada durante las noches, ya sea con sistemas automáticos o previa coordinación con vecinos para que enciendan las luces.

Carabineros de distintas ciudades del país realizan campañas para entregar recomendaciones a los vecinos con la finalidad de prevenir los robos en las viviendas durante las vacaciones.

El Comisario Subrogante de La Primera Comisaría de Linares, Capitán Pablo García Vivanco, señaló que algunas de estas medidas son dejar encargado el domicilio a una persona de confianza que recoja la correspondencia y encienda la luz durante la noche. Además, antes de salir, revisar que puertas y ventanas se encuentren bien cerradas; cerrar la llave del gas y solicitar que la entrega de suscripciones sea suspendida.

Otra medida preventiva es no avisar por las redes sociales que se viajará fuera de la ciudad, y en caso que la casa haya sufrido algún robo, lo ideal es no entrar al inmueble y avisar de inmediato al delegado de Cuadrante.