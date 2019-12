Policial 24-12-2019

Impulsan campaña por un fin de año sin fallecidos en la región del Maule



Encabezados por seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule en conjunto con Senda y Carabineros de la prefectura de Talca este sábado se lanzó la campaña preventiva de fin de año en el peaje Camarico, la idea fundamental es la prevención de accidentes y evitar la cifra fatal que en estas fechas de 2018 registró 4 personas fallecidas en la celebración de navidad y 2 en año nuevo.

Carlos Palacios, Seremi de Transportes del Maule fue enfático en el llamado a la responsabilidad en las fiestas que se avecinan “En relación al transporte público, solo en estas fechas realizaremos alrededor de 200 fiscalizaciones solo a buses interurbanos y rurales, la intención es que quienes salgan de viaje puedan llegar a destino con plena seguridad, llamamos al respeto por la velocidad y las normas del tránsito y de esa forma no tengamos que lamentar fallecidos en este final de 2019” puntualizó el secretario ministerial

En tanto Senda reiteró el mensaje de no circular bajo los efectos de la droga o alcohol “El mensaje es de autocontrol y precaución, que no consuman drogas y alcohol en estas fiestas, continuaremos con nuestro programa tolerancia cero e invitamos a todos los conductores a tener un fin de año tranquilo sin tragedias que lamentar” dijo Mario Fuenzalida, director regional del organismo.

Ruta del Maule anunció que para hacer frente al alto flujo vehicular mantendrá operativos la totalidad de sus cajeros y reforzará los turnos en las plazas de peaje troncales los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 01 de enero durante la operación retorno.