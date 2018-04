Nacional 08-04-2018

"Inaceptables y despiadados": Las reacciones a los dichos de Ezzati sobre identidad de género

Como "inaceptables" y exigiendo que pida perdón, reaccionaron el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales a los dichos del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzatti, sobre el proyecto de identidad de género que se tramita en el Congreso. El cardenal señaló a Emol que "el tema fundamental no es simplemente la edad, es algo más, más profundo" y agregó que "no porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro".



En ese sentido el presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, solicitó a la autoridad eclesiástica "respeto" al participar del debate. "¿Sabe el cardenal Ezzati cuantas personas trans son asesinadas al año en América? ¿Conoce las brechas en el acceso al trabajo, a la educación, a la salud que tienen las personas trans? El cardenal Ezzati le debe una disculpa a la comunidad trans, porque sus dichos son una burla", apuntó. Asimismo el representante del Movilh, Rolando Jiménez, aseguró que el arzobispo "ha cruzado la raya de todo lo tolerable" insistiendo en que "comparar con animales a los niños, niñas y adultos trans es un brutalidad extrema, que violenta la dignidad humana de manera escandalosa". A su parecer, el cardenal Ezzati "ha burlado y depreciado sin piedad, ni misericordia alguna el drama padecido por quienes ven día a día imposibilitado su derecho a ser llamados y tratados por su nombre y sexo social. Esta situación ubica a la Iglesia Católica en un terreno del odio, de la transfobia, de la homofobia y del desprecio profundo hacia un grupo humano, lo cual se aleja del discurso cristiano por donde se mire". Las declaraciones del representante de la Iglesia Católica se dan en medio de que el lunes comience a discutirse el proyecto en comisión mixta- su último trámite legislativo- y en donde se resolverá si los menores de edad podrán o no acceder al cambio de sexo registral.