Social 06-01-2019

Inauguran primera etapa del Parque Fluvial de Mitigación en Constitución

Inversión Minvu ascendió a los 8 mil 214 millones de pesos.

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, encabezó el viernes la inauguración de la primera etapa (zona norte) del Parque Fluvial de Constitución.

La ceremonia contó con la presencia del Intendente Regional, Pablo Milad, el alcalde de la comuna de Constitución, Carlos Valenzuela, el Seremi del Minvu, Gonzalo Montero, Bernardita Paúl, encargada nacional de reconstrucción y gestión de riesgo de desastres naturales, además de parlamentarios, autoridades comunales, provinciales y regionales, quienes compartieron este significativo hito con dirigentes y actores sociales de Constitución.

La construcción del Parque Fluvial de Constitución, surge a partir de la elaboración de un Plan de Reconstrucción Sustentable, PRES, que se originó como la principal tarea de iniciar un proceso de reconstrucción de las zonas que fueron devastadas a consecuencia del terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero del año 2010, ello durante el primer gobierno del Presidente Piñera.

El parque Fluvial de Constitución viene a habilitar y recuperar un sector de relevancia para la ciudad, otorgando un nuevo rol y carácter al borde fluvial, el que considera varios objetivos: servir de barrera de mitigación, ante el riesgo que representa para la comunidad la amenaza de un eventual nuevo tsunami, desborde del río o desborde del estero El Carbón.

Ambas etapas de la zona norte, demandaron una inversión sectorial del orden de los 8 mil 214 millones de pesos y consideraron obras tales como: Movimiento de tierra, obras de pavimentación, veredas, laminación del estero El Carbón, estacionamiento, obras de la laguna de acumulación, costanera peatonal y senderos de circulación peatonal interiores, plaza de articulación interior, zona de equipamiento para pescadores artesanales, conservación de las instalaciones de la Capitanía de Puerto, paisajismo, arborización, riego, iluminación, mobiliario urbano, instalación de pescadores, señalética, senderos peatonales, zonas de estar, habilitación de la administración en la hostería e instalaciones de servicios higiénicos, más cierre perimetral.

El Ministro Cristián Monckeberg señaló que “se trata de una obra significativa, relevante y emblemática que le empieza a cambiar la cara a Constitución, pero estamos muy claros que la tarea no termina aquí y para ello se han sacado las lecciones de lo largo que fue esta primera etapa y el compromiso es trabajar intensamente, de manera coordinada y eficiente con el municipio para iniciar obras lo más pronto posible, ojalá en el inicio del 2020. Por ahora se está modificando el diseño, pero también en sintonía con la comunidad buscaremos las fórmulas para que el parque además de mitigación sea un espacio agradable para la comunidad y eso mismo queremos hacer con la Isla Orrego”.

El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, se mostró “muy contento con esta inauguración y valoramos lo que significa para la comuna este nuevo espacio público y además porque se nos entregó la casa en comodato para construir un museo y el ministro ha comprometido su apoyo para el proyecto de mejoramiento de la Avenida Costanera del Mar. Sin duda tenemos por delante un año de mucho trabajo para avanzar en estos temas y anhelamos que a más tardar el 2021 tengamos la totalidad del parque construido”.

El Intendente Pablo Milad, indicó que “este tipo de obras que se inauguran dan cuenta que el gobierno del Presidente Piñera se ha empeñado en sacar adelante varios proyectos estancados en el tiempo y lo más importante es que cuando se entregan generan mucha felicidad en la comunidad. Acá hay nostalgia por lo ocurrido, pero también nos permite tener una mirada de futuro donde se genera un hermoso lugar el cual brindará mayor seguridad a las personas en caso de ocurrir alguna tragedia”.

Para Bernardita Paúl, encargada nacional de reconstrucción y de gestión de riesgo de desastres del Minvu, “este parque no sólo viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Constitución sino que también cumple la misión de mitigar la ocurrencia de un eventual nuevo tsunami que por cierto no deseamos, pero hay que estar siempre preparados. Ya estamos trabajando en la segunda etapa, contamos con financiamiento y el compromiso del Ministro Monckeberg”.

El seremi del Minvu, Gonzalo Montero, resaltó que “se trata de un parque único en Sudamérica que está muy bien formulado y con estudios previos muy profundos que tienen que ver con su rol de mitigación. Ya estamos avanzando en las modificaciones del diseño que queremos cerrar el 2019 y partir obras el 2020, sumando también una intervención que está pensada en la Isla Orrego la cual vamos a consensuar con la comunidad”.

También se procedió a firmar el convenio de traspaso en comodato de parte de Serviu al municipio de una de las dos casas que fueron expropiadas en el proyecto y que se mantienen en el sector, donde el municipio materializará la habilitación de un museo de la memoria. Además la empresa Espacios Verdes y Deportivos SPA se encuentra a cargo de la mantención y cuidado de la zona norte del parque.