Policial 14-02-2018

Incendio en Monte Oscuro comenzó por un panal de avispas

El sujeto de 29 años que pasó a control de detención aseguró que el fuego se le escapó de las manos luego de prender un panal de avispas para salvar a los colmenares apícolas.



El teléfono suena en el Retén Achibueno, los funcionarios policiales responden: es un llamado que alerta sobre un incendio forestal que comenzó en un predio particular ubicado en el sector “Monte Oscuro”. Carabineros parte a verificar la información y constata los hechos. Allí un individuo que se encontraba en el área le manifestó que momentos antes encontró un colmenar de avispas en el suelo los cuales estaban poniendo en riesgo los colmenares apícolas existentes en el lugar, por lo que decide prender fuego al panal de avispas, de aquí en adelante se le escapan las llamas, se va hacia los pastizales secos existentes alrededor; y acto seguido se genera un incendio de magnitudes en el bosque nativo aledaño.

Luego el individuo de iniciales T.M.D de 29 años fue detenido este martes y quedó con libertad con firma mensual y arraigo mensual mientras dure la investigación (4 meses).

Lo que comenzó por un “acto heroico” en nombre de las abejas terminó con 90 hectáreas calcinadas en la precordillera de Linares.

Madre se reencuentra con sus hijos después de 25 años

Sonia Gómez Sánchez tenía el sueño de reunirse con sus hijos, por eso decidió buscar la ayuda y cooperación de Carabineros de Chile para de esta manera rencontrarse con sus seres queridos. La historia tuvo un final feliz.

Personal de Carabineros de Longaví liderados por el Teniente Luis LLévenes junto con el Sargento Luis Montecinos realizaron las diligencias oportunas con respecto a la situación planteada por la mujer; luego de realizar distintas diligencias y siguiendo los patrones de búsqueda expuestos por parte de la policía, se dio con el paradero de sus 4 hijos, quienes en su totalidad residían en la misma comuna.

El encuentro se concretó el viernes 9 de febrero, en dependencias de la Subcomisaria de Carabineros, lugar en el cual, Sonia pudo volver a ver los ojos de sus hijos: Juan Carlos (41), Luis Andrés (40) y Viviana del Pilar (36). En tanto Francisco Javier (38) no pudo asistir por temas laborales; además estuvieron presentes sus nietos.

La familia ya reunida, agradecieron incesablemente la preocupación recibida por parte de Carabineros.Por su parte, el Jefe de la Subcomisaria, Teniente Luis Llévenes, dio a conocer la importancia de la realización de estas peticiones para Carabineros: “Estas instancias sirven para entregar una inmenso bienestar a personas que recurren a Carabineros, llenos de ilusiones y emociones, es por ello que como policías nos llena de satisfacción el poder brindar una alegría a esta familia y de esta forma reafirmar nuestro compromiso con la comunidad a través de la cercanía y la confiabilidad”, menciono el Oficial.





OS7 DETIENE A MUJER POR MICROTRÁFICO EN CURICÓ

Sus vecinos habrían hecho la denuncia.

Tras diversas diligencias realizadas por parte del Departamento Antidrogas O.S 7 de Talca en conjunto con la Fiscalía Local de Curicó, en base al plan cuadrante de seguridad preventiva que se desarrolla en el sector, se logró la detención de una mujer de iniciales M.J.G.Q de 33 años, quien mantenía en su domicilio particular 15 envoltorios de marihuana con un peso de 28 gramos, 3 bolsas de nylon y en su interior marihuana pesando 248 gramos, además de 5 plantas del género Cannabis Sativa, hidratadas y en proceso de crecimiento, junto a ello una balanza digital; tanto la droga como los elementos fueron retirados del lugar por personal de Carabineros, y remitidas al Servicio de Salud del Maule.

Por disposición de la Fiscal de turno de la Fiscalía Local de Curicó, la imputada paso a control de detención ante el Juzgado de Garantía de la ciudad, para continuar con las indagaciones respectivas.

Carabineros de la Sección OS7 de Carabineros de Talca, hacen un llamado a la ciudadanía a realizar sus denuncias al fono droga 135, el cual se encuentra habilitado las 24 horas y se puede efectuar la entrega de datos de forma anónima.