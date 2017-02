Editorial 24-02-2017

Incendios forestales .

Cada uno de nosotros somos responsables de mantener nuestro medio ambiente libre de contaminante y en estas fechas de intenso calor, de evitar los incendios forestales.

Cuando vamos a acampar y disfrutar de la naturaleza, en la pre cordillera o en la costa, cada vez que hacemos un fuego para cocinar o para disfrutar de una noche de música al aire libre, tenemos que preocuparnos de que quede bien apagado.

Idealmente el fuego en zonas abiertas es hacerlo despejando una zona amplia, ojala haciendo un hoyo en la tierra o rodearlo con piedras grandes para que no se escape una braza o caiga un palo hacia donde no se debe.

Son normas básicas que debemos considerar muy en serio y muy a conciencia. Hemos escuchado a las autoridades decir que los incendios son producto del descuido de nosotros, los seres humanos, por eso hay que tomar conciencia de nuestra responsabilidad.

La ola de calor que hay en nuestra Región es propicia, además, para la propagación del fuego y para que nosotros vayamos en busca de zonas más frescas. No está demás hacer un llamado de atención, especialmente, para que cada uno, donde le toque estar, cuide el medio ambiente.

También en Parral están necesitando apoyo para las familias damnificadas en ropa, agua, articulaos de aseo, entre otras cosas y quienes lideran siempre estas iniciativas son los jóvenes, por lo que se debe hacer un reconocimiento a ellos y su generoso y solidario corazón que se conmueve con el dolor ajeno, con las desgracias y las catástrofes como las que nos ha tocado sufrir este verano.

Los bomberos merecen un lugar de privilegio en todos lados, un homenaje permanente a su entrega y servicio desinteresado en pos de los demás, arriesgando incluso su vida para evitar y salvar las vidas de sus conciudadanos.

Una gran red de apoyo recibe cada municipio ante una desgracia como esta y también el uso de muchos recursos económicos para la reconstrucción. También debía destinarse un fondo, aunque pequeño para la educación y la prevención de estos incidentes que nos dañan como país, especialmente como regiones en las que las plantaciones de árboles de distintas especies, con los años van formando una capa seca de hojas que lleva el fuego a todos lados.