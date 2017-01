Editorial 26-01-2017

Incendios forestales y nueva institucionalidad

Tras una de las peores tragedias forestales que ha vivido el país en los últimos años, senadores de distintos sectores advirtieron que los efectos del cambio climático y el avance de las ciudades hacen necesario replantear la institucionalidad para este tipo de emergencias.

Precisamente, una nueva institucionalidad que no solo signifique más recursos sino también más facultades para enfrentar catástrofes forestales solicitaron senadores de diversos sectores, luego de la proliferación de diversos incendios forestales.



Para muchos es inentendible que una política pública sea ejecutada por una corporación de derecho privado que carece de los recursos humanos, económicos y técnicos para abordar de manera adecuada los problemas.



La Conaf tiene 37 millones de hectáreas de bosque a su cargo y para control de fuego se destina 1,5 dólar por hectárea lo que es muy por debajo de lo que se requiere.

Lo curioso es que tanto la Contraloría como el Tribunal Constitucional han dicho que a la actual Conaf no se le pueden entregar ni facultades ni atribuciones porque no es una entidad pública.

En los últimos días se han alzado muchas voces que sostienen que lo que Chile requiere a la brevedad, es un Ministerio de Emergencias y Catástrofes: se debe crear una institucionalidad con capacidad resolutiva y con el financiamiento adecuado para implementar una red de trabajo exclusivo en esta materia.