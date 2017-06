Editorial 22-06-2017

Inclusión laboral

Una relación del estado de avance de la aplicación de la Ley de Inclusión, particularmente a la luz que el próximo 30 de junio vence el plazo que tienen los colegios que reciben subvención estatal para notificar a los apoderados y al Ministerio de Educación si quieren renunciar a ella y no ser gratuitos, realizó el Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional.



De acuerdo al último reporte nacional, 628 establecimientos ya habían sido transformados en entidades sin fines de lucro y otros 188 establecimientos habían presentado los contratos de transferencia de calidad de sostenedor a entidad sin fines de lucro.



En todo caso, alertó que todavía estarían en trámite dichos procesos al interior de las Secretarias Regionales Ministeriales para verificar que todos los antecedentes estén correctos. Es decir, al 9 de junio, 816 establecimientos que eran con fines de lucro se transformaron en sin fines de lucro.



El representante del Mineduc dijo que, también al 9 de junio, la información disponible da cuenta del cierre de tres jardines infantiles y de 16 colegios, totalizando 19 los establecimientos que se acogerían a esta opción en vez de continuar en el sistema de gratuidad o como particular pagado sin subvención. No obstante, señaló que cuentan con datos informales de padres y apoderados respecto de la decisión próxima a adoptarse por parte de otros establecimientos, lo que podría incrementar la cifra.



Las leyes son igualitarias para todos, pero sin embargo, hay lugares del país donde las decisiones que tomen los particulares subvencionados impacta fuertemente en los alumnos de esas localidades, porque no hay suficiente matricula en el sector público para recibir a todos esos alumnos, de concretarse la decisión del sostenedor de pasar a particular pagado. No tienen cabida porque no pueden pagar la matrícula, no pueden pagar las mensualidades y tienen que migrar a una institución, ya sea particular subvencionada gratuita o al sistema público, y no hay matrícula suficiente en esos lugares para poder acceder a ello.