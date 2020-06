Agricultura 04-06-2020

INDAP implementa transferencia bancaria para el pago de créditos de usuarios y así evitar desplazamientos



Vía transferencia bancaria electrónica pueden los pequeños agricultores abonar o cancelar créditos suscritos con INDAP gracias a la medida adoptada por este servicio, vigente hasta el 30 de junio, para facilitar los trámites de sus usuarios ante la emergencia por la propagación del Covid-19.

El depósito lo deben dirigir a la cuenta institucional regional de INDAP en BancoEstado y señalar como correo electrónico del destinatario el correo que corresponde a la oficina de partes de esa región. Estos datos los pueden conocer consultando directamente por teléfono a la agencia de área INDAP respectiva o revisando la información en la web de INDAP (indap.gob/covid-19).

Los productores que no dispongan de una cuenta bancaria propia o de los medios electrónicos para realizar esta operación, pueden efectuar la transferencia del monto acordado desde una cuenta bancaria que pertenezca a un tercero y se la facilite para estos efectos.

Es fundamental que en el detalle de la transferencia, sea desde una cuenta personal o desde una cuenta facilitada, se indique el nombre completo y el RUT del usuario que hace el abono para que los ejecutivos de la institución puedan hacer el registro de éste en el sistema SICRE.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, destacó que la iniciativa es parte del plan institucional que prioriza seguir atendiendo a los productores con resguardo de la salud de todos. “Desde el inicio de la crisis sanitaria desde INDAP hemos procurado adaptar nuestros instrumentos, nuestros procedimientos, para darles facilidades a nuestros usuarios para que puedan quedarse en casa y protegerse de los posibles contagios”, apuntó.

La autoridad enfatizó que quienes no tengan cuenta corriente o la capacidad de hacer el trámite en línea pueden hacerlo a través de la cuenta de “una persona amiga, un familiar”, pero teniendo siempre el cuidado de que se dirija “a la cuenta del BancoEstado de INDAP de la región y el correo de la oficina de partes de INDAP de la misma región” y con los datos claros del usuario.

PRODUCTORES VALORAN LA MEDIDA

Lidia Acuña, usuaria de INDAP en Paihuano (Coquimbo), que realizó el pago de su crédito mediante transferencia electrónica, consideró esta modalidad “muy positiva, porque especialmente en tiempos de pandemia como el que vivimos debemos ser capaces de cuidarnos, no exponernos y evitar salir de nuestros hogares”.

Carlos Cisternas, productor de frutillas de Litueche (O’Higgins), que pudo así pagar un crédito con el que compró abono y otros recursos, complementó que “es bueno, bueno, porque en el banco se hacen grandes filas y además había que pasar por INDAP y en cambio con esto quedo con todo listo. Además ahora está complicado salir”.

Adelina Salas, pequeña ganadera de Quilaco (Biobío), quien pudo pagar a través de la cuenta de un cercano, en tanto, destacó que “es súper buena la opción porque uno no tiene que ir allá a hacer el trámite, a pedir el vale para ir a pagar al banco. Es más tiempo el que uno puede ahorrarse”.

AMPLIO PLAN DE MEDIDAS ANTE EL COVID-19

La herramienta es parte de un paquete de medidas que ha aplicado esta institución del Ministerio de Agricultura en apoyo a sus usuarios para permitir el necesario distanciamiento preventivo, y también para aliviar la carga económica debido a las dificultades para la comercialización.

Entre estas últimas iniciativas en el ámbito financiero destacan la fuerte rebaja de tasas de interés de créditos y la postergación automática por 120 días en el vencimiento de estos que rige también para los compromisos suscritos hasta el 30 de junio.