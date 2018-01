Nacional 18-01-2018

INDH descarta que salida de Marelic de dirección se ligue a informe del Sename y lo atribuye a problemas de gestión

La nueva directora del Instituto Nacional de Derechos Humamos (INDH), Consuelo Contreras, negó que la destitución del anterior director Branislav Marelic, se deba a la realización de un informe sobre una misión de observación a centros residenciales del Sename, sino que las razones detrás serían problemas con la gestión del cargo. En conversación con Emol, Contreras explicó que "desde hace un tiempo ya el Consejo había venido teniendo una evaluación de que no estábamos totalmente contentos o conformes con la marcha de la gestión administrativa de la institución (...) Creíamos que había lentitud en algunas cosas, por ejemplo, el Instituto estuvo tomado durante tres meses, los equipos aquí no podían funcionar, trabajaban en sus casas, pero al lado de la casa tomada había otra propiedad arrendada, desocupada, utilizándose como bodega, cuando pudo haberse habilitado eso (...) Es una pérdida de recursos".

A esto se suma, según detalló "el retraso de la implementación de algunas sedes regionales donde todavía no se arriendan las propiedades para que los equipos empiecen a trabajar, cuando durante el 2017 tendrían que haberse implementado cuatro nuevas sedes. Son algunos de los ejemplos que son súper internos, pero la tarea del director no es ser la autoridad nacional de DD.HH., sino la administración de la institución, su fortalecimiento y ejecutar las decisiones del Consejo". Junto a esto, acotó que hay "varias decisiones del Consejo y que se establecen en las actas que no se habrían llevado a cabo, el funcionamiento era un poco más autónomo (...) se tomaron algunas decisiones sin consultar ni informar el Consejo". Y si bien, Contreras añade que ya en septiembre se le había pedido la renuncia a Marelic, "él no quiso renunciar, pero tampoco cambió su manera de llevar adelante la gestión". Consultada por los trascendidos que ligan su salida con una supuesta incomodidad por un informe sobre residencias del Sename, la nueva directora negó aquello. "Lo descarto pero tajantemente, el informe a la misión de información a los centros del Sename fue una decisión que se tomó a fines del 2016 por la totalidad del Consejo (...) y el 31 de enero partió y hace como dos meses atrás hemos estado revisando el informe final capítulo por capítulo, haciendo las correcciones que el Consejo estimada pertinente, que tienen que ver con mejorar la calidad del análisis, los datos son los datos", dijo. Agregando que el lunes "aprobamos los dos capítulos que quedaban pendientes del informe, por lo tanto, ese informe está aprobado en su totalidad" y "a la brevedad vamos a hacer el lanzamiento".