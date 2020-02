Social 22-02-2020

INFOR y “Fundación Juntos por un Cambio” han retirado más de media tonelada de desechos reciclables desde Achibueno este verano.



La cantidad de botellas y aluminios retiradas desde el inicio de la temporada estival en distintas localidades de la precordillera linarense es similar a llenar dos contenedores con escombros.



500 kilos de botellas de plástico, 120 kilos de botellas de vidrio y 32 kilos de latas de aluminio han sido retirados, hasta el pasado fin de semana, gracias a las campañas de reciclaje que han ejecutado conjuntamente el Instituto Forestal (institución adscrita el Ministerio de agricultura) y la Fundación Juntos por un Cambio.



Recordemos que la acción de reciclaje se inició en diciembre de 2019, cuando el Instituto Forestal y la Fundación colocaron canastas de reciclaje en los Puntos de Información Turística instalados por INFOR en la precordillera de Linares, permitiendo recolectar gran cantidad de botellas de plástico.



Las acciones se extendieron en enero con la campaña “Recicla, come sano y planta un árbol nativo”, que invitaba a la comunidad a recolectar botellas de plástico y vidrio, y latas de aluminio, a cambio de árboles de especies nativas y de hortalizas orgánicas donadas por el Huerto Comunitario de Carrizal, motivando la participación de cientos de visitantes, turistas y vecinos.



Gracias a estas acciones – a la fecha- se ha logrado recolectar cerca de 15.000 botellas de plástico, 3.700 botellas de vidrio y 2.200 latas de aluminio, que en su conjunto totabilizan cerca de 40 metros cúbicos de desechos reciclables.



“Gracias al aporte del Gobierno Regional, INFOR generó un precedente en la forma de involucrar a la comunidad a reciclar para tener un espacio sin desechos. Innovamos en la forma de intervenir y generar conciencia en los turistas, visitantes y vecinos, educándolos en materia ambiental, e incluso proporcionándoles árboles nativos y productos orgánicos. Con estas acciones prevenimos la ocurrencia de incendios forestales, que se genera con la misma basura; y de promocionar un río de gran belleza protegiéndola de la contaminación por plásticos, vidrios y aluminios”, señaló el encargado regional de la institución, Victor Barrera.





En tanto, el Director de la Fundación Juntos por un Cambio, Alexis Barra, se mostró optimista de los resultados finales que pueden reportar dichas acciones con INFOR, dado que aún no termina el periodo estival y las acciones de reciclaje se mantendrán durante el año.



“Hemos realizado un trabajo que exhibe resultados concretos. La cantidad de desechos retirados desde sectores de gran atractivo turístico y gran riqueza ecológica es emocionante. Es un ejemplo para otras comunidades e instituciones que desean generar cambios culturales para evitar la existencia de basurales y cuidar el medioambiente”, aseguró Barra.



Por su parte, Mario Yañez, presidente de la Junta de Vecinos de Pejerrey, aplaudió los resultados de las acciones de reciclaje impulsadas por INFOR y el reporte de la cantidad de kilos de desechos que han logrado recolectarse en la precordillera de Linares.



“Los números impresionan. No pensábamos que fuera tanto el plástico y el vidrio que se podría retirar de la zona. De manera que aplaudimos esta propuesta ecológica, porque ha producido un cambio en el entorno, que ahora se muestra más limpio, pero también en la gente, que se ha vuelto más responsable con sus desechos. Ojalá otras instituciones y autoridades imitaran estas acciones, que parecen pequeñas, pero que tienen un tremendo impacto”, señaló el dirigente vecinal.



Cabe señalar que las acciones entre INFOR y la Fundación Juntos por un Cambio seguirán adelante en la precordillera de Linares terminado el periodo estival, y es que pronto inaugurarán, gracias al apoyo de la Municipalidad de Linares, un Punto Limpio de reciclaje -que tendrá carácter de permanente- frente a la Oficina Modular de Información de Pejerrey.