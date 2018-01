Nacional 25-01-2018

Ingreso ilegal de extranjeros al país por Arica se dispara en más de 117% desde 2014

Así se desprende de la cuenta pública la fiscal regional Javiera López, quien agregó que de 450 casos ese año, en 2017 se registraron 1.249 arrestos de extranjeros en la frontera norte del país

En un 177,6% han aumentado los casos de inmigración ilegal en la puerta norte del país, entre los años 2014 y 2017. Así se desprende de la cuenta pública de la fiscal regional de Arica y Parinacota, Javiera López, quien detalló que sólo en los últimos tres días 42 extranjeros fueron sorprendidos ingresando clandestinamente al territorio nacional por pasos fronterizos no habilitados en esa zona. En el año 2017 se registraron 1.249 casos de este tipo, mientras que en 2016 hubo 1.012 arrestos, es decir, un aumento de 23,42%. Lejos de los 450 casos registrados en 2014. Pero no sólo el ingreso ilegal al país se ha incrementado, sino que también el delito de tráfico de migrantes, ilícito que ha aumentado en un 88,89%. Del último grupo de extranjeros que ingresaron ilegalmente al país, 21 personas eran de nacionalidad cubana y el resto de República Dominicana.

"Este es un tema que no solo debe ser preocupante para la Fiscalía, porque evidentemente estamos hablando de un aumento, del 2017, de ingresos clandestinos, pero este 2018 llevamos una cantidad muy importante de ciudadanos extranjeros que han sido sorprendidos", advirtió la jefa persecutora. En ese sentido, añadió que "también vamos viendo que cambian las nacionalidades y de alguna manera se van adaptando las rutas o se reutilizan las mismas rutas, pero puede que éstas respecto del destino final sean distintas". "El año pasado tuvimos casos importantes de ciudadanos dominicanos, principalmente, ecuatorianos, colombianos y venezolanos, pero ahora se están sumando los ciudadanos cubanos. Hay que considerar que una nueva nacionalidad puede implicar una nueva ruta o un nuevo destino final", dijo.

En esa línea, añadió que "el fenómeno de la migración requiere de un análisis multidisciplinario, un análisis en el cual muchos organismos tienen que opinar, prevenir y tomar decisiones, y en definitiva mientras eso no ocurra evidentemente vamos a seguir teniendo esta situación, sobre todo porque somos ciudad bifronteriza". Bandas desbaratadas La fiscal jefe de Arica y Parinacota añadió que pese al aumento, "el fenómeno de los ingresos clandestinos en determinado momento se frenó, y creo de acuerdo a una interpretación muy personal, que fue debido al avance en la persecución penal y el desbaratamiento de ciertas organizaciones criminales que estaban operando".

En ese sentido, López añadió que la migración ilegal debe ser parte de un análisis con variables distintas como por ejemplo la nacionalidad del individuo que es sorprendido en la frontera. "La nacionalidad en este caso es una variable que requiere un análisis totalmente distinto de los otros casos. El análisis del fenómeno de la migración debe ser abordado por una serie de organismos, un análisis multidisciplinario", insistió.