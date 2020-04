Crónica 01-04-2020

Inocuidad y epidemia: ¿cómo manejar los alimentos en el hogar?



Docentes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica entregaron algunos consejos para elegir alimentos abarrotes y frescos para almacenar, refrigerar y congelar en esta epidemia, así como garantizar preparaciones seguras en el hogar. Los académicos aseguran que la inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida.



La historia ha demostrado que en momentos de crisis, catástrofes y escasez es de vital importancia la organización de las adquisiciones de alimentos para asegurar un correcto abastecimiento de las familias y garantizar el acceso a los alimentos a todos los miembros de la comunidad. Junto con lo anterior, la preservación adecuada de alimentos favorecerá la permanencia en casa y evitará la exposición al COVID-19.



Cristián Hermosilla, María José Rojas, Paola San Martín y Carolina Fredes son docentes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica y desarrollaron las siguientes recomendaciones para orientar las decisiones y la organización de los jefes de familias en estas circunstancias.



Los académicos comienzan por la selección de materias primas para las preparaciones de alimentos en casa, aconsejando preferir alimentos que se encuentren en sus envases originales, con las fechas de vencimiento y la procedencia del producto a la vista. En aquellas compras a granel, asegurarse que el proveedor sea formal e idealmente observar que resguarda las medidas higiénicas básicas como son la limpieza, la ausencia de mascotas, la higiene personal y de las instalaciones, entre otros.



SELECCIÓN DE ALIMENTOS

1. Abarrotes: estos alimentos incluyen a las legumbres, el arroz, los productos enlatados, entre otros.

- No compre enlatados que se encuentren inflados, golpeados o con evidencia de oxidación.

- En el caso de cereales, asegúrese que las bolsas no posean mordeduras, roturas o cuerpos extraños.

- Procure que las legumbres no presenten insectos como gorgojos o polillas.

2. Productos refrigerados: estos alimentos corresponden a los lácteos, cárneos y sus derivados, huevos, frutas y verduras, entre otros.

- Al adquirirlos deben estar a una temperatura de refrigeración (salvo que estén en tetra pack u otro envase que pueda ser conservado a temperatura ambiente).

- Los envases no deben estar inflados ni rotos.

3. Productos congelados: estos alimentos corresponden a cárnicos (vacuno, pollo, pescado, etc.), a verduras y frutas congeladas y a preparaciones hechas en casa que luego se congelaron.

- Los envases no deben poseer cristales de hielo que evidencian pérdida de la cadena de frío.

- Revisar fechas de envasado para el caso de carnes que están congeladas en envases de vacío.