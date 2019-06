Opinión 06-06-2019

Inolvidables cantantes linarenses

• Con sus voces privilegiadas marcaron una época en la vida liceana, en actos y veladas culturales, en el Coro Polifónico, en Radio Soberanía, en sus entornos familiares, sociales y en Linares.

• El Profesor de Música Próspero Villar Bravo del Liceo de Hombres (hoy “Valentín Letelier”) y el Presbítero Jesús González, Director del Coro Polifónico, fueron los descubridores y formadores de muchos de ellos, donde varios trascendieron el ámbito local.

Tuve la suerte de escuchar a la mayoría y en varios casos conocerlos personalmente, lo cual me ha motivado a escribir esta Columna, para evitar que el manto del olvido, cubra sus nombres y trayectorias; pues para mí, era un agrado escuchar sus canciones, dejando un buen recuerdo de una pasada época.

El talento de la voz para cantar, es un “don” personal y lo importante es descubrirlo, formarlo y educarlo y ahí estuvo el Profesor y Músico del Liceo de Hombres Próspero Villar Bravo, cumpliendo esta invaluable misión, quien fuera además autor del Himno a Linares (Música) y letra de Efraín de la Fuente. Su perpetua memoria está en dicho Liceo en un óleo del Profesor y Artista Sergio Monje Solar; en una Escuela y en un Parque.

Su casa habitación de calle Brasil, próxima a Colo Colo, era el lugar donde el Profesor Villar preparaba a sus alumnos cantantes, la cual hoy es el recinto comercial de una Barraca de Fierro.

El Trío de Oro

Así fue conocido este trío, formado en el Liceo de Hombres, por los alumnos Otto, Rodríguez y Vargas, al cual escuchábamos embelesados por la calidad de sus voces y selectas canciones en los importantes actos a los que concurríamos los alumnos de la Escuela Anexa (donde estuvo el Hogar de Ancianos y ahora hay un estacionamiento de vehículos en calle Manuel Rodríguez).

Loa tres ingresaron a la Escuela de Carabineros y ya como Oficiales, Otto se retiró para hacerse cargo de la empresa familiar “Tintorería Otto”; Rodríguez se fue al extranjero como Cantante y Actor con el pseudónimo de Luis de Castro y Vargas, siguió en Carabineros, hasta alcanzar el Generalato.

Los Cantantes

En primer lugar está la Folklorista Margot Loyola Palacios, Premio Nacional de Música (1994), Cantante, Investigadora y Docente, cuyo prestigio como tal, es reconocido internacionalmente.

El listado no es extenso y es posible que haya otros nombres, pidiendo las disculpas del caso por omitirlos y bueno sería conocerlos, enviando sus aportes en Cartas al Director del diario.

Recuerdo a Avelino Bravo, Detective, siguió su carrera artística en Santiago, además como Actor, con el nombre de Frankie Bravo; Abel Andrade, Oficial de Carabineros; Reinaldo Sepúlveda, Odontólogo y Pintor; Gasnier Badilla, Industrial; Boris Muñoz, Profesor; Rodolfo Troncoso, Profesor y Locutor de Radio; Duberly Castro, Profesor; Waldo Retamal, Comerciante; “Polo” Flores, Folkorista.

Están Eliana Peretty, Mariana Bravo, Luisa Andrade, Paula Monsalve, Glenda Hernández Aguayo, religiosa, ha cantado al Papa y Cardenales en el Vaticano y en diversos países y Carmencita Valdés, Folklorista integrando un Conjunto Ecuestre que estuvo en varios países de Europa y en Inglaterra le cantó a la Reina Isabel.

Mi opinión

En la actualidad se destacan nuevos valores, especialmente a nivel escolar y en conjuntos artísticos, lo que es muy positivo, que se debe potenciar, dando a conocer para el registro histórico y testimonio de sus valías para que ellos afloren hacia la sociedad linarense, como en épocas pasadas.

En el Coro Polifónico, del cual soy uno de sus fundadores y poseo la medalla de tal, conocí a varios de los nombrados; quienes cantaban como solistas, interpretaciones debidamente adaptadas por su Director el Presbítero Jesús González Campón, arrancando ellas el aplauso del público.

Ya no están el Profesor Próspero Villar y el Presbítero Jesús González entre nosotros, y ojalá haya reemplazantes que descubran y formen a los nuevos valores del canto, siendo la generación del recambio musical. No puede quedar al margen labor de la Profesora de Música de los Liceos de Niñas y de Hombres Marta Rivas, quien formara Coros, donde sin lugar a dudas hubo voces de excelencia, cuyos nombres desconozco.

Un grato recuerdo. Siendo alumno de la Anexa, cuando don Ramón Olate Zenteno, nuestro Profesor nos anunciaba que íbamos a un Acto del Liceo (donde estaban las Humanidades y hoy se construye el edificio de la PDI), nos sentíamos privilegiados y le consultábamos si cantaría el “Trio de Oro”. No olvido su respuesta: “si niños, pero hay que estar calladitos”, respetando su recomendación y aplaudiendo calurosamente cuando ellos concluían su actuación. Eran nuestros ídolos. ¡Marcaron una época en Linares!

Raúl Balboa Ibáñez