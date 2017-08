Política 23-08-2017

Inscripciones de candidatos dejaron fuera a Salvador Concha y Carlos Gajardo

El cierre de inscripción de las listas de candidatos presidenciales, parlamentarios y de consejeros regionales, dejó más de un perjudicado la noche del lunes. En el Maule Sur, sobre todo, con ejemplos de lo que militantes de partidos y la opinión pública comentaron en pasillo y a través de las redes sociales, como el paso de “la maquinaria política” de las directivas centrales, diputados y senadores en ejercicio.

Uno de los casos fue el de Salvador Concha. El presidente regional del Partido Socialista, linarense, contaba con el cupo para ser inscrito como candidato a diputado por el nuevo distrito 18, que comprende las provincias de Cauquenes y Linares. Pero esta opción, pese a contar con el apoyo de las bases a nivel comunal y provincial, fue “bajada” a última hora, privilegiando el PS al ex parlamentario Jaime Naranjo Ortiz. “Aquí pesaron criterios que lamentamos profundamente, que no nos representan porque se pasó por alto la decisión de los militantes en el Maule Sur. Esto nos convoca a revisar lo que son nuestros apoyos también a otros candidatos del partido pero permaneceré en el PS, por un tema de creer en principios más que personalismos”, dijo el afectado.

Otro de los candidatos “arrasados” por la maquinaria política, fue el actual consejero regional por la Provincia de Linares y nada menos que Presidente del Consejo Regional del Maule, Carlos Gajardo. No fue inscrito en el PPD, se privilegió según trasciende a Gonzalo Jara. Gajardo manifestó previamente que prepara sus declaraciones sobre esta situación, pero denotaba estar profundamente afectado por esto. En el caso de Carlos Gajardo, quedó en evidencia que pesó el diputado Jorge Tarud, hoy candidato a senador por el Maule, quien finalmente según indicaron fuentes en la Nueva Mayoría, “le pasó la cuenta” al consejero PPD por manifestarse contrario a su gestión como parlamentario por esta zona.

Otro que no apareció inscrito como candidato a diputado, pese a que se le mencionaba como seguro, fue Rafael Viguera, Delegado Provincial Linares del SERVIU.

En Chile Vamos, no se registraron mayores novedades, excepto que Rafael Ramírez, fue inscrito a candidato como consejero regional por Renovación Nacional.