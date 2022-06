Política 09-06-2022

Intercambio comercial acumula US$ 86.149 millones en 2022, y exportaciones crecen 23% en mayo



El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 86.149 millones en los primeros cinco meses de 2022, creciendo un 20% en relación con igual periodo del año 2021, de acuerdo con el informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central.

En el período de enero a mayo de 2022, las exportaciones chilenas se elevaron hasta los US$ 42.940 millones, con un crecimiento del 12% respecto a igual período del año 2021. Por su parte, las importaciones ascendieron a US$ 43.210 millones, con un incremento del 30% frente a iguales meses del 2021.

El dinamismo de las exportaciones fue liderado por la oferta no cobre que alcanza un monto de US$ 22.622 millones, marcando un alza del 32% frente a 2021. Este incremento se sustenta en los valores registrados por el carbonato de litio, salmones, cerezas frescas, abonos, uvas frescas, óxido de molibdeno, madera aserrada, carne de ave, paltas, nitratos de potasio y tableros de madera, por mencionar algunos. Con ello, los envíos no cobre equivalen al 53% de las exportaciones del país.

Durante el quinto mes de 2022, el intercambio comercial del país sumó US$ 18.567 millones, creciendo un 23% frente a mayo de 2021.