Política 26-01-2017

Interrupción del embarazo en tres causales: concluye primera jornada de debate en general

Con su debate en general pendiente, quedó el proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La norma llegó a la Sala con los informes favorables por mayoría, de las Comisiones de Salud y Constitución.

El proyecto que cumple su segundo trámite, tiene por objeto autorizar la interrupción del embarazo en tres causales, ofreciendo alternativas que respeten el derecho de las mujeres a expresar libremente su voluntad al respecto, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo.

- Regula la despenalización de la interrupción del embarazo acotándola a las siguientes tres causales:

a) Si la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

b) Si el embrión o feto padece una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

c) Si el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

- Para realizar la intervención de alguna de las tres causales, se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico.