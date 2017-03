Nacional 19-03-2017

Interventor de Masvida: "Ninguna isapre se ha acercado" para solucionar crisis de la aseguradora

El interventor de la isapre Masvida, Robert Rivas, aseguró que hoy en día no existen ofertas concretas, para realizar algún negocio y así salvar la compañía, sino que sólo algunos análisis e intenciones por parte de fondos de inversiones tales como Nexus, Gamma Capital y Southern Cross

Asimismo, comentó en una entrevista a "El Mercurio" que ninguna Institución de Salud Previsional "se ha manifestado" ni "acercado" al respecto, pero indicó que "estamos abiertos a todas las posibilidades, a distintas alternativas. El problema es que tenemos poco tiempo". No obstante, planteó que hay dos caminos: que la firma siga de la mano de inversionistas, o que no se logre, desencadenando la quiebra. "Dentro de las posibilidades que tengo están la continuidad de la isapre con algunos inversionistas, o finalmente, si esto no resulta, tendríamos que llegar a un escenario más negativo, que sería la liquidación", explicó Rivas, y agregó que está "haciendo todo el esfuerzo en que encontremos una solución positiva. Si encontramos una situación positiva, todos ganan. Principalmente los afiliados, los prestadores y, finalmente, la empresa". Respecto a si existe un plazo para que los interesados presenten su oferta o decidan si van a participar, dijo que "sí, hemos hablado de un plazo, ellos lo saben perfectamente. Lo hemos definido y lo hemos conversado, y en ese plazo están trabajando. Es un corto plazo".



Sobre lo que ha especulado el mercado, de que apuesta a tener varias propuestas sobre la mesa para abrir un proceso lo más competitivo y transparente posible, donde ojalá no participe solo uno, manifestó que "es así, exactamente, por eso estoy abierto a entregar información a los distintos inversionistas que uno sienta que tienen una propuesta seria". Al preguntarle si él podría aceptar una oferta por la isapre, pero si es por el holding completo, debiera ser dividida, una hacia la isapre y otra hacia el directorio de Empresas Masvida, respondió que "exactamente. Ese es el punto". Rivas lleva menos de dos semanas como interventor de Masvida, rol a través del cual ha tenido que asumir la gerencia general de la isapre, haciéndose cargo de la crisis financiera que enfrenta la compañía.