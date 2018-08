Nacional 18-08-2018

Investigación de periodista español sostiene que Chile habría intentado vender la Isla de Pascua a los nazis

La Isla Rapa Nui, con sus tradiciones y leyendas, es uno de los territorios más enigmáticos de Chile. Por estos días el presidente Sebastián Piñera recorre sus tierras en el marco de la nueva ley que restringirá el ingreso de turistas y además, le pone suma urgencia al proyecto de ley que busca cambiar el nombre Isla de Pascua a Rapa Nui, tal como claman sus habitantes. Todo esto en un intento por subsanar las deudas históricas con el territorio insular, que a través de su historia ha tenido que afrontar saqueos, epidemias y marginaciones.



En este contexto es que se publica el libro "Rapa Nui. Una herida en el océano" (Ediciones B, $15.000.), una investigación del periodista español Mario Amorós que revela un hecho hasta hoy desconocido: Chile intentó vender la isla a la Alemania Nazi, en 1937. En aquel entonces, "para el Chile continental la isla era sobre todo un lugar marcado por el estigma de la lepra y para el poder político, un lugar lejano, cedido a la Armada y arrendado a una compañía privada, con muy escaso valor", señala Amorós al diario español El País. Aquejados por la crisis económica de 1929 y con el objetivo de reforzar la Armada ante una posible alianza militar entre Perú, Bolivia y Argentina, el gobierno de Arturo Alessandri habría ofrecido la venta de la Isla de Pascua al mejor postor. Hasta ahora, las conversaciones con Estados Unidos y Japón eran conocidas, no así la negociación con el régimen nazi de Adolf Hitler. Un documento archivado en Alemania que resume una entrevista entre el embajador de Hitler en Chile y el entonces ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Ramón Gutiérrez Alliende, es uno de los numerosos materiales en los que se basa Amorós para reconstruir la operación que buscaba concretar Chile, de la cual el autor explica, no hay ningún registro histórico en la cancillería chilena. "Rapa Nui. Una herida en el océano" concluye que los nazis "descartaron la compra de la isla porque consideraron que su valor, desde el punto de vista naval, era escaso. No obstante, tanto Londres como Washington estimaron que era conveniente que ni Japón, ni Alemania, ni tampoco Italia (las futuras potencias del Eje), se hicieran con la isla". A lo largo del ejemplar, Mario Amorós además recorre la historia de la isla, desde su poblamiento humano y la era de los moái hasta la actualidad, y relata impactantes episodios de abusos y también de resistencia de un pueblo jamás sometido. El autor llegará a Santiago para el lanzamiento de "Rapa Nui. Una herida