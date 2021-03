Social 10-03-2021

IPS – ChileAtiende advierte sobre las estafas por Teléfono e Internet





¿Recibió un llamado solicitándole su clave bancaria para depositar un supuesto bono retenido? No lo crea, consulte los canales oficiales de la institución y siga los consejos de seguridad que aquí le compartimos.



En el último tiempo y con el mayor uso de internet, han aparecido diversos tipos de estafas siempre tienen un mismo objetivo: apropiarse de datos personales como contraseñas bancarias.



Es por esta razón, que continuando con su campaña “Más Vale Prevenir”, el IPS y su red ChileAtiende, solicitan a las personas estar siempre alerta y seguir las comendaciones de seguridad que aquí se mencionan:

• No abra links que le lleguen por correo electrónico, MSN o Whatsapp y que solicitan su clave del banco para obtener un supuesto pago o beneficio.

• Ingrese siempre a sitios web conocidos y de confianza. Digite usted mismo la URL o dirección en la barra del navegador y fíjese en que esta ya aparezca cuando la escribe.

• Por teléfono, no entregue datos personales - ni menos su contraseña bancaria- aunque la voz resulte amistosa.



Si recibió una llamada o le llegó algún mensaje y tiene dudas de que pueda ser una estafa, consulte siempre a los canales oficiales de la institución:

• Call Center 101 y 600 4400 0040 para pensionados.

• Sitios www.ips.gob.cl y www.chileatiende.cl

• Redes sociales @ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram



Finalmente y para garantizar su seguridad, tenga presente que si el IPS o ChileAtiende se comunica con usted para informarle de algún beneficio que tiene pendiente de cobro, recuerde que nunca le pedirán su clave del banco.



Para obtener mayor información sobre consejos de seguridad para prevenir fraudes, ingrese a www.masvaleprevenir.cl