Nacional 06-06-2021

ISP remarcó la "seguridad, calidad y eficacia" de la vacuna AstraZeneca





El director subrogante del Instituto de Salud Pública (ISP), Heriberto García, reiteró este sábado la seguridad de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, dosis que se encuentra "detenida" en personas menores de 45 años en Chile, y aseguró que tiene una amplia eficacia para combatir el Covid-19.

"Hay que recalcar que (la vacuna de AstraZeneca) es segura, es de calidad, importantemente eficaz. Su eficacia hoy alcanza el 66,6 por ciento para evitar el Covid, por lo tanto, frente al llamado a los rezagados, es sumamente importante tomar esto en cuenta", destacó el experto.

En esa línea, García dio cuenta que el estudio clínico a nivel mundial de esta vacuna "se hizo con 60 mil pacientes, por lo tanto, hay varias reacciones que a medida que vamos aumentando la cantidad de vacunación no se ven, y eso es parte de lo que es un estudio clínico con 60 mil personas -que es bastante bueno en número- pero que no es lo mismo que la vacunación masiva".

"Dicho eso, la reacción, por ejemplo, de trombocitopenia y trombo no se presentó en los estudios clínicos y sí se presentó al momento de generar la vacunación masiva donde ya llevamos a la fecha en el mundo, con la vacuna AstraZeneca, 400 millones de personas vacunadas", valoró el integrante del ISP en el informe diario de esta jornada.

Tasa de casos con trombosis

Ante esto, explicó que "en una incidencia normal de la enfermedad de trombocitopenia que produce trombosis, que es una enfermedad insito que existe y que no es nueva con la vacuna, sin vacuna ocurre en 6,6 casos por 100 mil habitantes en el mundo".

"No era extraño que se produjera esta enfermedad también con el hecho de la aparición de la vacuna, desde la lógica de que la vacuna genera una respuesta de impunidad importante que activa específicamente los anticuerpos contra PF4, que son los que atacan las plaquetas y generan esta trombocitopenia", detalló García.

Finalmente, puntualizó que "la tasa de casos que han producido trombocitopenia con trombosis con la vacuna AstraZeneca es de 3,3 casos por un millón de vacunados, por lo tanto, hay que ponerlo en perspectiva con los vacunados que tiene el mundo y Chile con esta vacuna".