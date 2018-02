Nacional 03-02-2018

Ivette Vergara critica proceso judicial contra su padre acusado por muerte de tres personas en 1973

La periodista aseguró que Aquiles Vergara ha sido inculpado "injustamente" por un hecho ocurrido Coyhaique y acusa al juez del caso de tratar de "culpable desde el primer día" a su progenitor.

La periodista Ivette Vergara defendió a su padre, Aquiles Vergara, de las acusaciones por el crimen de tres personas durante octubre de 1973 en Coyhaique. En una carta publicada en "El Mercurio", la presentadora de televisión acusó que su padre ha sido acusado "injustamente" por el asesinato de Sergio Alvarado, Julio Cárcamo y el regidor socialista Erwin Altamirano Monje. Vergara señala que un reportaje de Radio Bío Bío "dio a conocer diversas irregularidades que dan cuenta de los hechos por los cuales ha debido pasar 17 años de calvario mi padre" en el cual "quedó suficientemente claro que los hechos no fueron en absoluto como el ministro decidió que ocurrieron". La ex modelo sostuvo que el juez que lleva el caso, Luis Sepúlveda Coronado, ha realizado "un trabajo deficiente, pese a contar con todos los recursos del Estado. Ha llevado una sola línea de investigación, ignorando incluso testimonios de víctimas y familiares de los asesinados". Asimismo explica que el caso ha sido "devastador" para su familia y que su padre "ha sido tratado de forma desigual por parte del Estado" debido a que continúa en un "procedimiento investigativo inconstitucional". También, según Vergara, el juez lo trató de "culpable desde el primer día, obligándolo prácticamente a confesar una participación inexistente". La carta finaliza con la periodista afirmando que escribe "como ciudadana preocupada y dolida por la forma en que un juez de la república ha tratado a mi padre y, por cierto, también a los familiares de las víctimas que aún no ven condenados a los verdaderos culpables".