Nacional 08-01-2017

Jean Phillipe Cretton explica salida de Canal 13: «Me estaba jugando bastante en contra»

El periodista tomó la decisión de renunciar a la estación de Luksic debido a que no contaba con proyectos a futuros en la señal.

A poco menos de dos años de llegar a Canal 13, el conductor Jean Phillipe Cretton sorprendió al renunciar a la estación televisiva durante la jornada del miércoles. «Fue una decisión que venía barajando desde hace algún tiempo, pero que debido a los últimos acontecimientos me llevó de lleno a tomarla, lo que se materializó ayer», aseguró a Emol el periodista sobre su salida de la estación de Luksic. Pero la decisión se veía venir. Resulta que desde su llegada en 2015, Cretton tuvo problemas para establecerse con un programa propio en Canal 13. Estuvo ligado al área de cultura, con espacios como «Expedición Chile» y «Semplicemente Pizza», pero otros proyectos no lograron concretarse, pese a que estaban en fase de pre-producción. Hace algunas semanas, el animador recibió un duro golpe cuando el canal canceló las grabaciones de «Pupila», un programa del que estaría a cargo y que mostraba a la sucesora de Carolina «Crespita» Rodríguez. Además, estaba considerado para integrar nuevamente el equipo de «La Movida del Festival», el cual el año pasado condujo junto a Diana Bolocco. «El motivo es no tener proyectos en adelante, lo que significa nuevamente estar sin pantalla, lo que por supuesto, profesionalmente me estaba jugando bastante en contra», afirmó Cretton. Según cuenta, aún no tiene claro su futuro y no ha hablado con otros canales. «Ahora estoy planeando algún viaje para poder pensar. Quizás al sur y aclarar las ideas para ver cómo se sigue el camino. Pero ahora no tengo una decisión clara», afirmó.