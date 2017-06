Crónica 08-06-2017

Jefe Nacional de Programa Denuncia Seguro destacó avances en provincia de Linares

Con el objeto de dar a conocer el funcionamiento del Fono Denuncia Seguro en la provincia de Linares, llegó a esta ciudad el jefe nacional de este programa, César Valenzuela, quien entregó una detallada cuenta a los representantes de estas áreas en la provincia.

En la Provincia de Linares, durante el año 2016, Denuncia Seguro ha recibido 271 llamadas sobre presuntos delitos, registrándose un aumento de un 9% de las llamadas en el periodo enero - abril de los años 2016/2017 siendo la tercera provincia con mayor llamadas en la Región del Maule.

Los delitos más informados son la infracción a Ley de Drogas, violencia intrafamiliar y delitos contra la propiedad, lo que ha permitido la detención de 19 personas; 17 de ellas por infracción a Ley de Drogas y se ha incautado 2.057 dosis de marihuana procesada, 470 dosis de pasta base, 20.000 dosis de plantas de marihuana y recuperado tres armas de fuego.



GOBERNADOR



El gobernador provincial de Linares, Pedro Fernández señaló que a través de este fono la gente debe tener claro que “no se preguntan datos de la persona que está llamando; las llamadas no son grabadas; no hay visor de llamadas; no queda registro de la llamada en la boleta telefónica y la información en su momento se denuncia a nombre de los abogados de Denuncia Seguro. A través de este fono sólo se pueden informar tráfico y microtráfico de drogas, tenencia de armas, violencia intrafamiliar, trata de personas, personas que se dediquen al robo de propiedades, vehículos o animales, venta de especies robadas, prófugos de la justicia, homicidios o secuestros, delitos sexuales.”



JEFE NACIONAL



El jefe nacional del programa Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, César Valenzuela, indicó que “la idea es que esta información no se pierda. Se trata de información que puede ser tremendamente relevante a la hora de hacer investigaciones y que finalmente se sancionen los responsables. Este sistema es un compromiso y no tendría sentido este teléfono si no fuera absolutamente anónimo, para todos los efectos, los denunciantes somos nosotros y no la persona que está llamando. Ha habido un incremento en las llamadas pero creemos que podemos todavía crecer más. Tenemos buenas cifras, buenos resultados y por eso queremos reforzar el llamado a que la gente siga utilizando este fono. Trabajamos coordinadamente con las policías y con el Ministerio Público. Antes de 72 horas ya tenemos información relevante por ejemplo que nos permite actuar en casos de violencia intrafamiliar que son denunciados a través de este fono lo que habla de la efectividad de este número.”