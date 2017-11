Crónica 15-11-2017

Joven de San Javier viajará a Huilo Huilo a campamento que busca formar a los próximos líderes en ciencia

• Ricardo Loaiza asistirá a la séptima versión del Campamento Científico Bayer Kimlu que se realizará por segundo año consecutivo en Huilo Huilo, entre el 6 y 16 de marzo de 2018.

• En un ambiente de alta exigencia y trabajo en equipo, la actividad busca formar a la próxima generación de jóvenes líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



Tras el proceso de postulación en el que participaron cerca de 500 escolares de Chile, Argentina y Uruguay, Ricardo Loaiza, de 17 años, fue elegido entre los 40 jóvenes que serán parte de una nueva versión del Campamento Científico Bayer Kimlu, iniciativa organizada por Bayer y Fundación Ciencia Joven, en colaboración por segundo año consecutivo con Fundación Huilo Huilo.

Ricardo, quien cursa tercero medio en el liceo Sagrados Corazones, vivirá entre el 6 y 16 de marzo del próximo año un programa de formación integral que incluirá realizar una investigación científica en terreno, charlas con expertos, rutas de trekking y otras actividades en un entorno natural privilegiado, como lo es la reserva biológica Huilo Huilo, en la Región de Los Ríos.

“Considero que es una experiencia demasiado enriquecedora donde podré nutrirme de conocimientos y aprender con las manos en la tierra de la reserva biológica de Parque Huilo Huilo. Además, podré fortalecer el trabajo en equipo y mis aptitudes de liderazgo. Mi idea es aprovechar al máximo esta oportunidad para así poder hacer uso de las herramientas que me va entregar el Campamento Bayer Kimlu”, señaló Ricardo Loaiza, estudiante de San Javier, quien asistirá al campamento.

Esta es la séptima versión del Campamento Científico Bayer Kimlu, que ya ha inspirado a más de 250 jóvenes que se han desarrollado personal y profesionalmente, y hoy estudian en las mejores universidades del país y el mundo, conformando una red de jóvenes líderes en ciencia.

“Este campamento es una gran oportunidad para que las nuevas generaciones desarrollen sus habilidades científicas. En Bayer queremos inspirar a los jóvenes para que le saquen el máximo partido a la ciencia y la pongan al servicio de las personas. Esta experiencia es una gran oportunidad para lograrlo y hemos podido ver con el paso de los años como los ex campers han aprovechado esta gran actividad”, destacó Camila Reid, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Bayer Chile.

“Estamos muy contentos con el proceso de postulación y selección de este año. Confiamos en que esta nueva generación de jóvenes apasionados por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas darán lo mejor de sí durante estos 10 días, y se transformarán en líderes que a través de la innovación volverán a sus ciudades, colegios, barrios, etc., y serán capaces de aportar en su desarrollo, señaló Eduardo Guzmán, Director Ejecutivo de Fundación Ciencia Joven.