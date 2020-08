Social 09-08-2020

Jóvenes Rurales del Maule iniciaron capacitación a distancia en agricultura sostenible



Instancia de capacitación se concretó gracias a alianza entre la Mesa de Jóvenes Rurales, INDAP, INIA Raihuén y la Seremi de Agricultura del Maule.

“En este escenario de pandemia, nos propusimos armar un programa de capacitación que fuera atractivo, por lo que nos reunimos con la directiva de la mesa de los jóvenes rurales para abordar los temas que eran de interés”, señaló el director regional de INIA Raihuén, Rodrigo Avilés refiriéndose al “Plan de capacitación de jóvenes rurales en la región del Maule”, que acaba de entrar en ejecución.

El programa, desarrollado junto a la seremi de agricultura e INDAP, se extenderá por dos meses y llegará a casi 60 productores y productoras de distintas comunas de la región del Maule, la mayoría de ellos hortaliceros.

Al respecto, la investigadora de INIA Raihuén, Carmen Gloria Morales, a cargo del plan, indicó que éste apunta a fortalecer el conocimiento técnico de los asistentes, especialmente en el desarrollo de la agricultura sustentable y con un fuerte énfasis en el ámbito productivo. “Serán instancias de reunión a través de la plataforma meet donde no sólo habrá un expositor que tratará un tema en especial, sino que serán instancias participativas, donde todos los asistentes podrán intercambiar sus experiencias”, destacó la profesional.

Morales sostuvo que las jornadas capacitación se desarrollará cada viernes hasta el 11 de septiembre, periodo en el que se desarrollarán tres módulos de real interés para los jóvenes productores. Detalló que en el primer módulo se analizarán los sistemas productivos conservacionistas, con énfasis en la producción sostenible de hortalizas, y en el diseño de sistemas de riego tecnificado para los predios de los productores. El módulo dos abarcará las innovaciones tecnológicas que se pueden incorporar en los sistemas productivos conservacionistas de los jóvenes, donde destacarán el control biológico de las plagas (sin uso de agroquímicos), el marketing digital de los productos y el comercio electrónico.

El último módulo estará orientado a la evaluación económica, lo que permitirá a cada productor saber a tiempo si las acciones que están haciendo en sus predios son o no rentables.

La investigadora de INIA agregó que esta metodología de enseñanza participativa se complementará con otros la entrega de videos y fichas técnicas, entre otros materiales de aprendizaje. “Al finalizar este programa, cada asistente que haya obtenido más de un 60% de respuestas correctas en las evaluaciones periódicas, obtendrá un certificado de aprobación -resaltó la profesional- lo que es de gran interés para los asistentes”.

Las primeras temáticas tratadas correspondieron a la “Producción hortícola sostenible en el Maule” y “Elementos de diseño de sistemas de riego localizado en pequeña escala”, charlas que estuvieron a cargo de los especialistas de INIA Sigrid Vargas y Abelardo Villavicencio, respectivamente.

AUTORIDADES DESTACAN INICIATIVA

Un saludo de “ánimo, esperanza y confianza en los difíciles meses de pandemia” entregó a los jóvenes productores, a través de la plataforma Meet, la seremi de Agricultura del Maule Carolina Torres. Indicó que para que no se detenga el abastecimiento es necesario mantener los canales de comercialización, para lo cual es procedente “que se mantenga también la capacitación a través de la distancia para reemplazar los días de campo, charlas y seminario habituales”. La secretaria regional destacó que “las temáticas son muy atingentes, como la producción biointensiva, el riego tecnificado, el control biológico de plagas, el marketing digital, el comercio electrónico y la valoración económica. Todos estos temas son muy importantes para mejorar las explotaciones agrícolas, para hacerlas crecer y para que sean más sustentables”, concluyó.

En tanto, el director regional de INDAP Maule, Oscar Muñoz, expresó el deseo de que la jornada sea de la mayor utilidad para todos los jóvenes, al tiempo que generó el compromiso que, cuando sea posible, “se logre estructurar un programa con actividades presenciales, con el beneficio que genera el contacto más cercano que es lo que necesitamos como seres humanos”. El directivo felicitó a los jóvenes del Maule quienes pidieron las temáticas y participaron en la elección de las mismas.

Por últimos el director Regional de INIA Raihuén, Rodrigo Avilés, agradeció a la mesa y organización de los jóvenes rurales que están trabajando al alero de INDAP por tomar la iniciativa para que se concretara esta estructura de capacitación que se consolidó como un “trabajo en equipo”. Asimismo, valoró la visión de los jóvenes por la consciencia de los avances tecnológicos que están llegando a la agricultura y por los deseos de crecer como productores de cultivos sustentables.