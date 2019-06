Opinión 18-06-2019

Juan Bernardino Andrades Gajardo Padre querido

Fue en el Fundo Purísima, donde se conocieron Juan Bautista Andrades Andrades y María de la Cruz Gajardo Lara, él, llego para construir unas casas para don Ruperto Casanueva, ella, vivía hace muchos años con sus padres Bernandino Gajardo Yáñez y Natividad Lara Mora en las cercanías de la casa patronal. Lentamente el amor fue creciendo, entre miradas esquivas y ademanes que parecían saludos, el joven y noble carpintero se atrevió a cruzar las primeras palabras, las que, nutridas de amor y ternura, fueron propiciando una mágica historia de cómplices miradas. Después de varios meses, una tarde, al terminar la jornada, Juan Bautista se aproximó con particular confianza a la bella dama y con convicción serena le propuso matrimonio, al cual, María de la Cruz aceptaría previa comunicación formal a sus padres, quienes acogieron con amor al nuevo integrante de la familia. Los años transcurrieron y llego su primera hija, la cual Bautizaron con el nombre de Juana Natividad, ella, con una particular energía, absorbería la fuerza y nutrientes de la tierra, para entregar sus frutos, a cientos de niños al titularse y desarrollarse profesionalmente como Profesora de Enseñanza Básica. El segundo en nacer, fue mi padre, Juan Bernardino Andrades Gajardo, un 26 de julio de 1952, para Santa Ana, quien fue recibido por los brazos de la Mamita Julia, la partera oficial del Fundo, este nuevo nacimiento afirmaría la confianza de mi abuelo, al contar con un futuro aprendiz y compañero de trabajo, para aquellos difíciles días que vendrían en el futuro.

Con los años llegarían siete nuevos integrantes a la familia, quienes transitarían y recibirían el amor y cariño de sus hermanos.

Nuevas construcciones solicitadas por Ruperto Casanueva, invitarían a mi abuelo Juan a trasladarse a la parcela ubicada en límite sur oriente de la ciudad de Linares, entre calle Rengo y el Estero Batuco, limitando al poniente con el fundo Cuellar, allí mi padre aprendería los primeros secretos de la agricultura, ya que el bisabuelo Bernardino, después de unos meses en Talca, regresaría a vivir junto a ellos para hacerse cargo de una mediería en el mismo terreno, el cual, poseedor de una sabiduría ancestral, lograría la producción de las sandias más grandes de la provincia, mediante su atenta observación de las constelaciones, los ciclos de la luna y el momento exacto del día que debía destinarse a la siembra, una de sus sandias estuvo aproximadamente un mes en exposición en la Casa Cuesta, de nuestra ciudad.

Mi padre visitaba continuamente la casa de Ruperto Casanueva, el cual le presentaba sus proyectos, contaba sus historias y compartía sus conocimientos, regalándole los primeros libros que constituirían su biblioteca, entre ellos, un borrador escrito a pluma por el destacado Sacerdote Jesuita Enrique Cappellatti, el manuscrito es un completo tratado sobre Cosmografía, que sin lugar a dudas, impactaría profundamente los primeros años de vida de mi padre y que lo impulsarían de manera autodidacta a estudiar e investigar los diversos conocimientos de nuestro cielo estrellado.

A los 12 años, mi padre comenzo a trabajar como ayudante de construcción de mi abuelo Juan, lo primero fue familiarizarse con las herramientas de carpintería, para lo cual, se centró en el estudio de la escuadra, compas, nivel, serrucho y matillo, los últimos dos requerirían de una especial atención, ya que no es necesaria la fuerza, sino que ajustar de manera precisa su técnica, en lo relativo al fierro, aprendió a preparar las firmes columnas y cadenas, que sustentan desde el cimiento la edificación, para finalmente adentrarse en la albañilería, que con lienza, plomada y llana alcanzaría a lograr las finas terminaciones de la construcción. Juntos construyeron y terminaron varias casas de la época, entre las cuales destacan la del Notario Jaime Morande Orrego, bajo la tutela del Contratista Luis Donoso, como la casa de Don Alfonso Bravo Peña.

A los 16 años, se fue a trabajar a la Región Metropolitana, donde llego a ser Jefe de Obra de la construcción de un edificio ubicado en calle Jorge Matte con Diego de Almagro, obra que demoro casi dos años en ser terminado. Debió Regresar a Linares para cumplir su servicio Militar, en el cual obtuvo la segunda antigüedad de la última Batería de Hipomóvil de la Escuela Artillería.

Las diferentes inquietudes y contexto histórico lo llevaron a emigrar a la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde lidero una cuadrilla de trabajadores en la Estación Chacaritas, se hizo cargo del contrato de enfierradura en un edificio de 18 pisos, para luego buscando nuevos horizontes viajaría a Uruguay, Paraguay y Brasil. Fue para la navidad del año 1975, que regreso a nuestra comuna, la idea era estar unos días compartiendo con la familia y luego viajar a firmar un nuevo contrato para el desarrollo de un Hotel en Bariloche, no obstante, mi abuelo le pidió que se quedara un tiempo más, debido a la invitación del Padre Misionero Claretiano, Teodoro Arranz San Juan, a construir la casa habitación para los sacerdotes de la Parroquia Corazón de María. La amistad con este destacado sacerdote Claretiano, lo impulsarían a quedarse definitivamente en Linares, desarrollando una serie de obras para la iglesia. (El padre Teodoro Arranz falleció, recientemente el 14 de marzo de 2019, declarado ciudadano ilustre por la municipalidad de Temuco y reconocido educador que por casi 50 años fue director del Instituto Claret.)

Es el año 1976, cuando conoce a mi madre Querida, Raquel del Carmen Pinto Troncoso, con la cual, desarrollaran la continuidad del viaje de la vida.

Su actividad profesional será múltiple, desarrollando diversas iniciativas entre las cuales destacan, la sociedad CALAAN, Cartagena, Lamilla y Andrades, los cuales desarrollan varios proyectos habitacionales entre los cuales destaca el segundo subsidio habitacional a nivel nacional que se desarrolló aquí en Linares, además de 40 casas aisladas que se desarrollaron en la población Abate Molina. La empresa Andrades e Hijos, que construyo y administro la Mítica cancha de Patinajes de Linares, La Sociedad, Andrades y Mallea, entre otras, relativas al rubro de la construcción.

Los genes del abuelo Bernardino se activaron profundamente durante los años 1983 a 1987 cuando se hizo cargo de una parcela en la comuna de Longaví y lo llevo a co arrendar el Fundo las Pitras, cercano al Tranque Digua en la Comuna de Parral, dedicándose a la agricultura y la ganadería.

Posteriormente de regreso a Linares, desarrollo la empresa de Conexión, la cual proveía diferentes servicios a través de un exhaustivo y comprometido profesionalismo, desarrollando los rubros de hojalatería, gasfitería, electricidad, entre otros.

Con los años ingresaría al rubro del transporte, viajando por todo el país por el sistema de carga y descarga de larga distancia.

Finalmente regreso al rubro construcción el cual le permitiría trabajar en diferentes empresas que le asignaron las más altas responsabilidades por su conocimiento en el rubro.

Mis más preciados recuerdos, son las profundas conversaciones que sostenían mi abuelo Juan y mi padre junto al brasero. Mi abuelo sostenía en una de sus manos las tenazas con la cual, removía las brasas extendiendo el calor de la cocina, mi padre escuchando atentamente los postulados de mi abuelo, para luego coincidir o rebatir con lo señalado. En una ocasión hablaban sobre la importancia del dialogo, señalándome que lo más importante era dejar de lado la ley del garrote, es decir, dejar de lado el garrote de los conocimientos previos, permitiéndose escuchar los argumentos del otro. Es en esta instancia donde surge el conocimiento, cuando compartimos el saber, cuando logramos apreciar la intersubjetividad, cuando nos conectamos desde un territorio de aprendices, de recipiendarios.

Hoy, mi padre estudia las estrellas, construye inventos de toda índole, siembra y cosecha en sí mismo virtudes, escribe sobre la vida y la muerte, comparte sus enseñanzas a sus hijos, nietos y bisnietos. Él es, mi padre Querido.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia) Sociólogo Magister en Educación Prof. de Epistemología