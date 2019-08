Opinión 04-08-2019

Juegos de antaño

(Jugar para un niño es la posibilidad de reconocer un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo) Francesco Tonucci “Frato”, sicopedagogo )

El juego, tuvo en el ayer, o sea, en el pasado, en el antaño indeterminado, lejos del presente, un lugar muy destacado en la vida de cada infante. Allí cada cual, además de gozar un poco, de fraternizar con los demás, desarrollar su imaginación, el afán de superación, además desarrollar su imaginación, vivir en un mundo fantástico y por ende, por qué no pensar también, en desarrollar su inteligencia.

Quizás por lo mismo, el sabio Platón , de la Grecia clásica, acotó: en una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación”

Siglos más tarde, el pedagogo Jean Piaget dijo a su vez: “ Los niños y las niñas NO juegan para aprender, pero , aprenden porque juegan”. Por lo mismo quizás, los educadores de antaño, en los recreos y a veces también en clases, salíamos a jugar con nuestros alumnos, convirtiéndonos en el fondo, en uno más de ellos. Riendo, saltando, corriendo o aplaudiendo.

El jugar no consistía por ende, en alcanzar un objetivo, si nó en cultivar la libertad, el deseo no expresado de superación, o solo, acortar un poco el tiempo, y descansar el intelecto. Creo, por lo mismo, que no se equivocó Franceso Tonucci cuando dijo que “ los niños cuando juegan de verdad, pueden olvidarse incluso de comer”. Yo, agregaría que “ jugando se pierde incluso la noción de tiempo” ¿ o no, me dice Ud.? Acuérdese del cuando Ud. jugaba en su colegio, en su barrio que, incluso no le daba hambre…….

El divertirse sanamente hace que incluso el transcurrir de las horas, y minutos se transformen solo en segundos, olvidándose de la realidad que, solo vuelve cuando en el colegio tocaban la campanilla, avisando el término del recreo o el papá o la mamá lo llaman a volver a casa.

Pensándolo un poco ¡ Cuántos de nosotros desearíamos volver a esa época!. ¿ Para qué? Para no envejecer, pues, se ha descubierto que la vejez llega cuando los hombres dejan de jugar. Y eso ocurre hoy, más que nunca, pues, lamentablemente nuestros niños ya no juegan. El recreo no se usa para jugar, si no para pasearse, conversar, contestar o ver el celular y los mayorcitos….a “ pololear” Conclusión : cada época tiene su afán…..desgraciadamente.

Acaso Ud. amigo lector, al leer esta sencilla crónica, ¿ no desearía volver nostálgicamente a ese pasado que nunca, nunca volverá? Por lo que en esta ocasión les invito a recordar cuales fueron algunos de los juegos que aprendimos .Fueron muchos los que practicamos y que sin saber nos sirvieron para adquirir experiencias, destrezas, habilidades y quizás también conocimientos. Ahhhh…..incluso tal vez, también recordará a sus amigos, compañeros con quienes jugaba….. Veamos uno a uno:

.Hacer zancos con tarros de leche: a los tarros se le hacían dos hoyitos a cada uno y a ellos se les amarraba un cordel que llegaba a la altura de la mano .Los sujetábamos y andábamos sobre ellos, es decir “encaramados”.

-Jugar a las payayas: Eran fabricadas de pepas de nísperos, por ej.se unían éstas por un orificio que se les hacía y se amarraban 6 o más y con ellas y con rapidez se cogían. ( Eran juegos de mujeres de destreza manual.

´Hacer ¡plop! con la boca ( se metía uno un dedo en la mejilla y se retiraba fuerte hacia afuera hasta que sonara.

-hacer teléfonos con hilos amarrados a tarros o cajas de polvo de las mamás luego nos retirábamos a corta distancia de llamarnos mutuamente.( eran juegos de a dos)

-Ponerse turnio…….ello era motivo de risas en general

-Corre corre la huaraca: se formaba un círculo de varios niños ,por atrás corría solo uno que gritaba “ corre, corre la huaraca, el que mira para atrás se le pega en la pelá” El que miraba, tenía que irse al medio. Cuando se juntaban varios “ presos” para salir, tenían que “ pagar penitencia”que siempre eran chistosas como por ejemplo, mear como perrito o saltar en un pie.

-La escondida” Un niño quedaba en la muralla por con los ojos cerrados mientras que sus amigos se escondían en otro lugar .El que estaba con los ojos cerrados tenía que contar de diez en diez, al terminar cien, salía a buscar a los “ escondidos” que los iba amontonando para luego pedirles que “ pagaran penitencias” algunos sin que fueran descubiertos volvían al lugar anunciando “ un dos, tres libre”…..risas y más risas.

-Caballito de bronce” Uno se afirmaba en la pared, el resto se iba agregando al muchacho que estaba inclinado en la pared y terminaba solo cuando el último saltaba. ( recuerdo que hasta en el Liceo lo jugábamos)

- Pobre mi perrito: Todos sentados en un círculo, uno al centro se acercaba a alguien y le hacía muecas, morisquetas, tratando de hacerlo reír . El que era afectado le decía muy serio “ pobre mi perrito”pero si éste, reía, tenía que irse al centro del circulo y a su vez tratar de hacer reír a otro.

-Jugar al “ hombre quieto o momia” Uno de los jugadores cantaba: un dos , tres, quieto .El que se movía, perdía.

-Jugar al saltar la cuerda: dos niños por lo general tensan un cordel y lo mecen al mismo tiempo .Otro(a) salta siguiendo el compás de la cuerda , cada vez más rápido se menea hasta que el jugador se enreda en ésta.

-Tirarse por la baranda del segundo al tercer piso o nivel, en la casa y en Linares en el teatro ( del balcón de antes a la platea)

-Jugar al trompo o a los bolitos ( hachita y cuarta)

-Cortarle la cola a las lagartijas o cazarlas usando una varilla vegetal.

Ojalá en la próxima crónica del recuerdo pueda relatar y recordar juntos otros juegos de otra índole que Ud. irá recordando……





René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista