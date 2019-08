Social 17-08-2019

Junta de Vecinos “Villa Los Olivos 1” fue apoyada por el FOSIS

Proyecto comunitario favorece a importante sector residencial de Parral.

Más de mil personas -principalmente adultos mayores- habitan en la zona urbana suroriente de la comuna de Parral, donde se emplaza la Junta de Vecinos “Villa Los Olivos 1”.

Dicha agrupación se hizo acreedora de cuantiosos recursos por parte del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, para mejorar su concurrida sede social que, semana a semana, alberga una serie de eventos sociales y reuniones que mantienen activos a todos sus vecinos y vecinas.

La buena noticia para esta comunidad fue entregada en la misma sede y ante los propios beneficiarios por parte del Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz Ávalos, y la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, quienes además de dialogar y compartir con los vecinos, recorrieron las dependencias para constatar in situ la necesidad de implementar mejoramientos en el corto plazo.

“Estamos permanentemente en terreno y Parral no podía ser la excepción. Por eso vinimos a comunicar la adjudicación de un proyecto comunitario que se ejecutará durante los próximos 6 meses y entregará un monto de 2 millones de pesos para hacer las obras o arreglos que los propios dirigentes y vecinos de este sector prioricen o definan. Por lo pronto observamos la falta de ventanas, cielo y otras obras menores que por cierto serán cubiertas con estos fondos”, indicó Muñoz.

A su vez, la Alcaldesa Retamal valoró que “el FOSIS esté presente en nuestra comuna y qué mejor que lo haga con hechos y no tan solo palabras. Acá habita mucha gente, me consta que esta sede es muy utilizada y tiene mucha demanda, y por eso tenemos la obligación de mejorar su estándar para dar mayor comodidad y calidad de vida a todos quienes la usan”.

En la oportunidad las autoridades hicieron entrega simbólica de un cheque que grafica el monto en cuestión, cuyos fondos serán depositados durante los próximos días en la cuenta de la organización a objeto de iniciar los trabajos por parte de los propios vecinos, los cuales serán supervisados por el FOSIS con el propósito de garantizar o certificar su correcta destinación.