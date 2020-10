Social 30-10-2020

Juntas de vecinos de Longaví reciben apoyo social para fiesta de Halloween



Un fuerte apoyo social están recibiendo los dirigentes de Juntas de vecinos de Longaví, urbanos como rurales, para celebrar esta fiesta importada que llegó para quedarse, como es la fiesta de Halloween, noche del terror, donde los más pequeños celebran disfrazándose de sus personajes favoritos, villanos y héroes, y salen de sus casas en busca de lo más apetecido de la fiesta, los dulces y travesura.

Este año, por ser atípico, desde el punto de vista sanitario, los más pequeños deberán quedarse en casa, es por este motivo que el alcalde de la comuna, dispuso una entrega especial de dulces y travesuras, para que sean los propios presidentes vecinales que puedan realizar la entregas en las hogares de los niños.

“A nuestros niños les encanta esta fiesta donde se pueden disfrazar y salir a buscar dulces, pero la pandemia no va a permitir que los niños celebren como en otros años, pero quiero agradecer a las juntas de vecinos porque ellos han encontrado una oportunidad de poder estar con los niños, porque no lo han pasado bien, estaban acostumbrados a estar en el colegio, y eso no está sucediendo y habido un cambio profundo, por eso este municipio en conjunto con las juntas de vecinos hemos querido entregar este pequeño gestos a los menores”, dijo el alcalde Cristian menchaca.