Opinión 02-01-2018

La biblioteca Valentín Letelier del Liceo de Linares

Como contraparte técnica de la Historia de Linares, próxima a entrar en imprenta, hemos tenido acceso a los archivos y base de datos del investigador Jaime González Colville.

Por ello, hemos leído con detención el artículo “Salvando Libros” de don Raúl Balboa, publicado en la edición de diario El Heraldo del 27 de diciembre del 2017.

Desde luego, el señor Balboa no intenta hacer la historia de esa biblioteca, sino que narrar lo realizado en el proyecto recién concluido. Y por ello, creo necesario algunas precisiones.

LA BIBLIOTECA DEL LICEO

La Biblioteca del Liceo de Hombres, la primera de carácter eventualmente pública que tuvo Linares, inició su formación bajo el rectorado de don Baldomero Frías en abril de 1880 (no en 1875 como se afirma en el artículo citado) con una base de trece volúmenes, entre los cuales figuraban unos códigos y recopilaciones de leyes chilenas.

El 30 de marzo de 1883, en la fiesta anual, el Rector Frías pidió la colaboración de los padres y apoderados para incrementar la Biblioteca, logrando reunirse en 1886, 360 volúmenes de diversas materias.

Bajo el rectorado de don Juan Agustín Barros (asumido el 18 de abril de 1888) la biblioteca creció notablemente, alcanzando en 1892 a 1.804 volúmenes.

Al término del rectorado de don Leonidas Banderas Le Brun, el 31 de marzo de 1912, la Biblioteca estaba en un excelente pie, con obras de importancia y valor para los alumnos.

OFICIALIZACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

A mediados del año 1938, el Alcalde Alberto Camalez presentó un proyecto al Municipio para fundar una Biblioteca Municipal Pública, con financiamiento de la entidad edilicia. Se destinó para su servicio a un funcionario de la Secretaría Municipal, con el rango de Bibliotecario.

El Alcalde Camalez donó 25 libros de su patrimonio particular, a la nueva entidad cultural, además de efectuar una propaganda por la prensa para reunir más volúmenes. A este proyecto adhirió el ex rector del Liceo don Luis Gajardo Infante.

La Biblioteca del Liceo de Hombres de Linares recibió el nombre de Valentín Letelier, y se definió como pública y municipal en forma oficial, en ceremonia efectuada -a las seis de la tarde- el 8 de julio de 1939, formándose en base a la antigua biblioteca del establecimiento, que aportó ocho mil volúmenes, de la biblioteca particular que donó el ex rector Luis Gajardo Infante, de un conjunto de libros donados por el regidor don Alberto Camalez y de las adquisiciones hechas con la suma de tres mil pesos que fijó el Municipio de Linares en el presupuesto de ese año.

Esta gestión fue efectuada por la Sociedad Linarense de Historia y Geografía que presidía don Julio Chacón del Campo.

Se le dio el nombre de Valentín Letelier, ilustre linarense, por cumplirse ese año el vigésimo aniversario de su muerte, ocurrida en 1919.

En la ceremonia intervinieron el Alcalde Humberto Moreno (quien dijo pediría acuerdo municipal para dar el nombre del ex rector Luis Gajardo Infante a la biblioteca), el alumno de Sexto año del establecimiento Rinoardo Espinosa y finalmente lo hizo el Profesor de Historia del Liceo, Néstor Meza Villalobos, futuro Premio Nacional de Historia, quien se refirió a la grande importancia que tiene la biblioteca, como fuente del saber.

EL RETRATO DE VALENTÍN LETELIER EN EL LICEO.

El 7 de noviembre de 1942, don Gonzalo Reyes Letelier, hijo de doña Beatriz Letelier Matta y don Patricio Reyes Salas, (en primeras nupcias, Beatriz casó con Leonel Meredith Dollwy, el cual falleció sin dejar descendencia) obsequió al Liceo el retrato que hasta hoy se conserva en el establecimiento.

Ese retrato, hecho con bromuro de plata, estaba en la biblioteca del sabio, que fue rematada por su viuda en agosto de 1919, es decir, casi un mes después de su muerte. La información fue publicada, con imágenes de ese recinto, en la revista Zig-Zag del 6 de septiembre de 1919.

Ahora bien, el hijo del segundo matrimonio de doña Beatriz Letelier fue don Gonzalo Reyes Letelier, quien casó con Isabel Arrieta Concha, de donde nace Juan Gonzalo Reyes Arrieta, agricultor de la zona de San Fernando y quien dio la autorización al investigador e historiador Jaime González Colville -en 1994- para exhumar los restos de su bisabuelo y traerlos a Linares donde hoy están. (Bibliografía: La Provincia de Linares. Revista Linares. Fondo Documental Jaime González Colville).



Manuel Quevedo Méndez