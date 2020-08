Opinión 01-08-2020

LA “CASI” INCLUSIÓN EN CHILE

Antes de comenzar a hablar sobre la inclusión y la forma en que yo la he vivido en mis tiempos de escolaridad, hay que entender a qué se refiere el concepto tratado.

Inclusión vendría siendo el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes negativas de las personas, y de la falta de reconocimiento de la diversidad.

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005).

En este caso y como lo dice el título, trataré la inclusión desde un punto educativo, basándome en mis experiencias vividas principalmente en el liceo en el cual me eduqué.

Si bien Chile ha dado pequeños pasos para generar una educación inclusiva estos no se han vistos reflejados en el día a día en ciertos establecimientos. Se han realizado procesos que para la inclusión son positivas, como puede ser la eliminación de pruebas de ingreso para los colegios y liceos que no sean privados, permitiendo que todos los alumnos puedan optar y tengan las mismas posibilidades de recibir una educación de mayor calidad, sin embargo eso es lo que vemos solo en la “puerta” de los establecimientos, al interior de estos sigue existiendo un grado (a veces alto) de discriminación hacia y entre los estudiantes, mi idea no es generalizar, escribo esto pensando en el liceo que me educó.

No puedo negar que la educación que recibí si fue bastante buena, pero hay detalles que nos muestran que una buena educación no es sinónimo de un buen liceo, en primer lugar mi establecimiento tenía salas de clases en segundos pisos, pero no existía ninguna forma de ingreso a estas más allá de las escaleras, recuerdo que había un alumno con discapacidad, que muchas veces necesitaba de sillas de rueda y mayormente de herramientas en las que apoyarse para caminar, la solución que daba el liceo para el compañero fue siempre tratar de que su curso estuviera en las salas del primer piso, pero aquí me pregunto ¿y si en todos los cursos había un alumno con discapacidad? ¿No los aceptarían? Esos son detalles que marcan una diferencia entre hablar de inclusión y no hacerlo, por otra parte en mi generación había una compañera que tenía ciertas dificultades de aprendizaje, le costaba más que a los demás todo lo educativo, el liceo en este caso no buscaba la forma de que aquella alumna pudiera generar avances, independiente de ser avances un poco más lentos que el del resto, simplemente la solución era quitar ítems de las pruebas para ella y así darle mayor margen de error.

Con solos esos 2 acontecimientos mencionados me encuentro en completa libertad de decir que mi establecimiento no cumplía con ser inclusivo. En tiempos actuales la inclusión debe ser un fenómeno que se practique día a día en todo lugar no solo en establecimientos educativos.

Todo alumno necesita cumplir su derecho de recibir una educación de calidad, si bien todos son distintos, existen estudiantes que progresan muy rápido y otros que quizás lo hacen de una manera más pausada, no se puede esperar que llegue un alumno con dificultades para hacer algo, todos los establecimientos deben estar preparados siempre para recibir todo tipo de alumnos, y no quiero solo hablar de alumnos con dificultades, también hay niños o jóvenes que progresan extremadamente rápido, para ellos también hay que estar preparados. Mi idea no es crear grupos entre los alumnos, separar estudiantes para “nivelarlos” tampoco es una solución, pues jamás se alcanzaría un punto de equilibrio, bajo mi mirada en cada salón de clases debería existir un profesor guía, el cual pueda realizar su clases, en un ritmo determinado y junto a él tener dos profesores asistentes, de forma que se pueda tener conciencia del 100% del curso al que se está educando, porque un solo profesor no puede regular 40 alumnos en sus clases, no existe forma, o quedan la mayoría con dudas o muchos por miedo a preguntar simplemente no aprenden de forma óptima, sobre todo los alumnos que necesitan una forma distinta de llevar la clase, ya sea un alumno con hiperactividad, con sordera, con déficit atencional, etc.

Me gustaría tomar las palabras de un filósofo dichas hace algún tiempo:

«Las personas con necesidades educativas especiales debe tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades» Confucio. (Filósofo chino)

Se habla de una “escuela ordinaria”, el separar a niños con dificultades hacia algún tipo de “escuela especial” no puede ser llamado por ningún motivo inclusión. En mi opinión las escuelas especiales son una organización que fomenta la separación de realidades, no permite una convivencia sana entre niños, la idea de tomar a todos los niños con cierto déficit y juntarlos en un establecimiento separado de los ordinarios quizás no es mala, pero siento que sería mejor para aquellos niños que en lugar de crear un establecimiento aparte, este grupo sea reunido dentro de un establecimiento ordinario, hasta cierto punto, es correcto trabajar con jóvenes con dificultades como podría ser el síndrome de Down de forma aislada, pero lo idóneo seria que estos jóvenes pudieran relacionarse en su día a día con todo tipo de alumno, ya sea con o sin dificultades de aprendizaje, ya que realizar una completa segregación educativa me parece una forma totalmente contraria al proceso inclusivo que queremos lograr.

Por último, quiero referirme a la preparación de los profesores para trabajar con todo tipo de estudiantes que puedan tener en sus aulas, los liceos o idóneamente como ley debería solicitarse que TODOS los profesores realizaran cursos de educación inclusiva, ya sea lengua de señas, o cualquier tipo de forma educativa para alumnos con dificultades, los profesores estamos (me incluyo como futuro profesor) muy poco preparados para recibir alumnos con formas educativas especiales, y esto limita a que podamos obtener una inclusión total, pues un establecimiento puede cumplir arquitectónicamente con todas las normas de inclusión necesarias, pero si entre sus filas docentes no tiene profesores que sepan como trabajar con un joven con hiperactividad como ejemplo, este alumno se verá bastante perjudicado en el establecimiento, y no porqué él no quiera aprender, sino porque tiene cierto problema que merece ser tratado de otra forma, y para esto el profesor o la profesora debe conocer los métodos para ayudarlo.

Como conclusión, a nuestro país le falta mucho para ser educativamente inclusivo, quizás existen sectores donde la inclusión ya es trabajada en su totalidad, pero podemos ver que en muchas realidades este es un tema que recién se comienza a conocer y que en su mayoría no le otorgan la relevancia que merece. Un país inclusivo siempre será un país mejor.



(Fernando Iturriaga Valenzuela

Estudiante de pedagogía en matemáticas y computación.

Universidad Católica del Maule)