Opinión 02-01-2018

La Comuna de Longavi

Los antecedentes más remotos de la localidad de Longaví ( cabeza de culebra) datan de 1639 cuando la Orden de la Compañía de Jesús recibe las propiedades que abarcaban desde los límites de la cordillera hasta todo lo que era el valle central, bordeado por los ríos Achibueno, Longaví y Liguay.

Al expropiarles esos bienes en 1767 y expulsarse la Orden del Reino de Chile, las tierras pasaron a diversos dueños mediante el remate. De esta forma se determinó la subdivisión del terreno en Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta de Longaví, que corresponde a las haciendas que conformaron el total de los terrenos de los jesuitas. Los sacerdotes, por su parte, tenían un convento, herrerías, molinos y demás dependencias en la Hacienda Tercera. Extrañamente hoy no hay el más mínimo rastro de esas construcciones.

Al fundarse la Villa de Linares, Longaví siguió perteneciendo a su jurisdicción como subdelegación.

Los dueños de las haciendas subdividas, durante el siglo XIX, fueron Antonieta Urrutia Mendiburo Palacios, quien, viuda, casó con Vicente Pérez Rosales. En ella nacieron los Parada Benavente, entre ellos Agustín, Ministro de la Corte Suprema, Julio Profesor de la Universidad de Concepción y Arístides, Oficial de Ejército. Pantaleón Rozas fue dueño de la hacienda Sexta y Juan Lagarrigue era dueño de la Quinta, la cual cedió en arriendo a don Pedro Alessandri Tarzi, quien, apenas contrae matrimonio con doña Susana Palma el 1 de julio de 1863, viaja a Longaví con su joven esposa.

En este lugar inhóspito pero fértil nacen sus hijos José Pedro y Arturo Alessandri Palma, el primero un notable ingeniero civil, gestor de obras hasta hoy asombrosas por su carácter y dificultades y el segundo, Presidente de Chile en dos oportunidades.



PRIMEROS SITIOS Y POBLADORES

El 27 de julio de 1904 José Miguel Eguiguren, propietario de la hacienda La Primera, otorgó autorización a su arrendatario Luis Valdés Dávila para que vendiera, en sitios, la Hijuela Las Casas, lo cual se formalizó en 1905. Estos predios tuvieron una extensión de 25 metros de frente por 50 de fondo y pasaron a constituir la base de la actual población. El sitio Wikipedia se manifiesta que la Villa se conformó en 1904, lo cual es inexacto.

Esto dio origen a que el Obispado de Concepción fundara la Parroquia de San Lorenzo el 28 de mayo de 1905, cuyo primer sacerdote fue el Padre Rogelio Pérez.

Los primeros intentos para fundar la comuna de Longaví datan de 1897, incluso antes que se trazara la población que bordea el estero Liguay.

En 1920, al asumir Alessandri la Primera Magistratura del país, diversos sectores de Longaví le pidieron que elevara la subdelegación a comuna. La solicitud fue firmada por numerosos vecinos y todos confiaron en que el Presidente, hijo de esa localidad, accedería a lo requerido. Pero Linares siempre objetó y obstaculizó, en todas sus formas, que ese poblado se apartara de su dominio, por la influencia política del sector. Esta vez el municipio gestionó en contra de lo pedido y Alessandri denegó la opción, ya que la información que proporcionó y publicó la corporación de Linares, fue totalmente adversa a la solicitud, manifestando, por ejemplo, que las entradas económicas de la eventual nueva comuna serían de unos $ 34.000, por cuales se disminuirían por efectos de leyes especiales, reduciéndose a unos $ 15.000 o $ 20.000, lo que impediría cualquier obra de progreso, manifestándose que si algún adelanto hubo en esa subdelegación se debía a las fuertes inversiones efectuadas por Linares.

No obstante, la localidad intentaba lograr su independencia administrativa convirtiéndose en comuna. Incluso, en 1913 circuló el periódico denominado La Conquista, que apareció el 17 de abril y dejó de publicarse el 14 de septiembre con veinte números editados. Su gestor fue Daniel Ceballos G.

Especialmente se consideraba el hecho que, en esa zona siempre triunfaban los candidatos conservadores, suponiéndose que, de constituirse en municipio, todos los regidores serían de ese bando.

El domingo 15 de septiembre de 1935 se efectuó una reunión de vecinos de Longaví en la bodega de la propiedad de Moisés Ferrada, a fin de promover ante las autoridades la creación de la comuna. Hicieron uso de la palabra en favor de la iniciativa Salvador Latrach, Gabriel Benavente y otros asistentes. Una lluvia torrencial impidió mayor concurrencia.

Las diligencias se llevaron adelante, sin embargo, con bastante prolijidad y, con motivo de una breve visita a Linares del Presidente Alessandri, el 4 de noviembre de 1935, diversos vecinos le solicitaron formalmente que incluyera en la convocatoria al Congreso el proyecto de ley que creara la comuna de Longaví. El mandatario respondió que accedería gustoso a esa petición por tratarse de la región en que él había nacido.

Alessandri cumplió su palabra y el 8 de noviembre de ese año, envió el mensaje respectivo al congreso para fundar la comuna mencionada. El acto presidencial es duramente atacado en el periódico La Región y el municipio de Linares, que consideran innecesaria una subdivisión de esa jurisdicción.

Iniciada la tramitación legal, el gobierno dispuso la venida a Longaví del Jefe de la Sección Geográfica Administrativa de la Dirección de Estadificas Leopoldo Lazcano, quien efectuó un estudio de la nueva división territorial, en especial de las subdelegaciones de Catentoa, Bodega y Mesamávida, a fin de no perjudicar las rentas del municipio de Linares.

LA CREACIÓN DE LA COMUNA

El 16 de diciembre de 1936 fue promulgada la ley que fundaba la comuna de Longaví, cuerpo legal que se basó en las atribuciones que otorgaba a los municipios la ley de 1891 y su concepto de la comuna autónoma. Se vislumbró que esta disposición iba a permitir a la localidad progresar más rápidamente, administrando sus intereses, que dependiendo de la comuna de Linares.

No obstante estar creada, la vida legal del municipio se iniciaría cuando se eligiera el cuerpo edilicio que dirigiera sus destinos, para constituirse como tal el 15 de mayo de 1938.

Sin embargo, el 1 de enero de 1938 asumió las funciones de administración comunal una Junta de Vecinos designada por el Presidente Alessandri, que fue presidida por Luís Rozas (quien hacía las funciones de Alcalde) y los vocales (o regidores) José Ávila, Alberto Benavente, Ramón Luis Ossa y Eduardo Warnken, todos de filiación conservadora.



Fotografía: don Gabriel Benavente B., Alcalde de Longaví hace setenta años.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia