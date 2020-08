Opinión 16-08-2020

LA DIOSA DE LAS AGUAS

Sr. Director

En la publicación del viernes 14 de agosto, página 3 referida a La Diosa de las Aguas, en rigor histórico deben hacerse

algunas precisiones.

La Diosa de las Aguas, Plaza de Linares, hecha por la fundición de Val d’Osne de Francia, llegó en 1894, bajo la intendencia de Narciso Tondrau. Al principio debió ser retirada

por considerarse inmoral, debido al reclamo de doña Milagros

Novoa, hermana del Alcalde de la comuna y quien vivía en una

esquina de la plaza.

En su traída colaboraron todos los vecinos de Linares, por

cuanto estimaban que la Plaza no tenía un monumento que la

dignificara. Recortes de prensa con la campaña efectuada para

este fin, avalan el apoyo ciudadano, quienes no sabían qué tipo

de estatua que se adquiriría.

La fundición que hizo la obra era francesa, fundada en 1834y hasta esa fecha existían tres obras de ese tipo en el país, dos

de las cuales estaban en Santiago: en el Club de la Unión y

otra en el edificio ex Congreso Nacional de Santiago. Recientemente se ubicó otra en un decomiso efectuado en un fundo

de Colchagua, en un juicio por sustracción de obras de arte

seguido contra un agricultor de esa zona.

En 1940 se instalaron dos toros en la entrada de la medialuna de Maipú, hechos por esa fábrica artística.

Jaime González Colville, Academia Chilena de la Historia.

* El autor de Linares a través de El Heraldo -en su mes aniversario- Manuel Quevedo Méndez, agradece en su mérito la

precisión de algunas inexactitudes que allí aparecen, encontradas en los escritos de referencia y consulta que indico al final

de la nota.